” ظهرت الان ” إعلان نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022.. استخراج عبر رَابِطْ وزارة التربية والتعليم السودانية

اختتمت وزارة التربية والتعليم السودانية المؤتمر الصحفِيْ لشهادة تأسيس ولاية الخرطوم 2022، بنسبة نجاح كبيرة تجاوزت 80٪ لهذا العام، رغم التحديات والظروف الفريدة.

جاءت نتائج شهادة التأسيس لولاية الخرطوم 2022 بعد عام دراسي صعب شهد تأجيل العام بشكل متكرر بسبب أمور مختلفة هددت استقرار العملية التعليمية واستمراريتها، ولكن بفضل الوزارة والولاية كان لا يزال من الممكن ممكن لإكَمْال الدورة.

رَابِطْ لنتيجة قانون التأسيس 2022 برقم المقعد

سيتم إعادة امتحانات الصف الثامن فِيْ جميع المواد للطلاب الذين فشلوا فِيْ الامتحانات الأساسية هذا العام، وسيبدأ التسجيل فِيْ 3 أغسطس وينتهِيْ فِيْ 21 أغسطس، وسيعقد الاختبار فِيْ 3 سبتمبر.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور، مشيرة إلى أن تكلفة الامتحانات هذا العام بلغت ملياري و 500 مليون جنيه، حيث ساهمت ولاية الخرطوم بنحو ملياري جنيه سوداني إجمالاً، وتبرعت ولاية الخرطوم بجزء متواضع من هذه النفقات.

احتوت نتيجة شهادة التأسيس لولاية الخرطوم عام 2022 على تقييمات جيدة وإيجابية، لكن البعض الآخر يحتاج إلى الوقوف والخضوع لدراسة شاملة.

نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022

وفِيْ مؤتمر صحفِيْ لإعلان نتائج الامتحان الأساسي لعام 2022 قدم محافظ القضارف محمد عبد الرحمن محجوب رَابِطْا لنتائج شهادة التأسيس لعام 2022.

اصدرت ادارة دولة القضارف اليوم نتائج امتحانات الشهادة المرحَلْة الأساسية وبلغت نسبة النجاح 58.5 بالمئة، بزيادة 1 بالمئة عن العام السابق.

احتلت بلدية القضارف المرتبة الأولى بين بلديات الدولة فِيْ مجال الإنجاز بنسبة (47477) طالب وطالبة اجتازوا امتحانات الشهادة التأسيسية 2022 بزيادة قدرها (52.6٪) عن العام السابق (59.2٪).

سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة التأسيسية لحالة قناة الجزيرة لعام 2022 فِيْ تمام الساعة 1 بالضبط اليوم الأربعاء 24 يوليو 2022 فِيْ قاعة جامعة الجزيرة الدولية عبر مؤتمر لإعلان النتائج. بيان صحفِيْ من وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة.

لا يزال طلاب الصف الثامن يبحثون عن معلومات على أمل أن يتم نشر نتائج الشهادة الأساسية 2022 فِيْ دارفور والعديد من الولايات الأخرى فِيْ السودان بمجرد اكتمال عملية التصحيح.

موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم السودان

بعد إعلان النتيجة الوشيكة والمؤتمر الصحفِيْ الذي سيترأسه والي دارفور نفسه لإعلان النتيجة والموافقة عليها رسميًا وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الولاية، يتوقع طلاب شهادة السودان الأساسية 2022 بدارفور فِيْ انتظار نتائجك بفارغ الصبر فِيْ غضون ساعات قليلة، سيكون هناك مؤتمر صحفِيْ.

رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022

بالنظر إلى التحديات المادية والسياسية التي تواجهها الحكومة السودانية حاليًا، فمن المخطط منح الطلاب الذين فشلوا فِيْ امتحانات الشهادة السودانية عام 2022 فرصة ثانية لاستعادتهم ومنحهم فرصة جديدة ومحاولة تنظيم النظام. التعليمية. فِيْ الدولة السودانية، اتخذت وزارة التربية والتعليم هذا القرار.

خاض طلاب الصف الثامن 2022 امتحانات هذا العالم فِيْ ضوء الاحتياطات الأمنية الصارمة التي اتخذتها الحكومة لتأمين عملية الامتحان وتجنب أي إجراءات قد تتسبب فِيْ تشتيت الانتباه، وكذلك قواعد التباعد الاجتماعي لمنع الانتشار. وانتشار فِيْروس كورونا المستجد فِيْ ظل تدني المستوى الصحي فِيْ دولة السودان. الوقت المناسب للطلاب.