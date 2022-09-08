عاااجل- ظهرت الان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى 2022 فى محافظة الرصافة والكرخ ،كما أعلنته مؤخراً وزارة التربية والتعليم في العراق عن نتائج الصف الثالث للطلاب الذي لم يجتازوا اختبارات الدور الأول بنجاح ،بالإضافة الى شرح الوزارة الى ألية الحصول على النتيجة بسهولة والحصول على كشف الدرجات ومن المحافظات التي لم تظهر نتائجها حتى الأن هي الكرخ والرصافة.

طرق الاطلاع على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​الدور الثاني

الان نشرح لكَمْ طرق الاستشارة والحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​الدور الثاني فِيْ العراق من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فِيْ العراق فِيْ محافظتي الرصافة والكرخ حيث منذ ظهُور النتائج El يتم حالياً توزيع موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على النتائج إلكترونياً والموافقة عليها. وهذه الطريقة هِيْ :

يقوم الطالب بتسجيل الدخول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم تقوم بالنقر فوق علامة التبويب “نتائج الطالب”.

بعد ذلك، تختار الدرجة الثالثة المتوسطة، الجولة الثانية.

تم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحان الخاص بك.

فِيْ الخطوة الأخيرة، انقر فوق علامة التبويب الاستعلام.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها وثيقة رسمية لنجاح الطالب

هذه الطريقة هِيْ طريقة معتمدة للحصول على النتائج فِيْ جميع المحافظات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

معدلات النجاح للفئة المتوسطة الثالثة الدور الثاني

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن نسب النجاح فِيْ الصف الثالث المتوسط ​​، الدور الثاني، فِيْ محافظتي الكرخ والرصافة، لكن سيتم الكشف عنها لاحقًا. ومن المتوقع ظهُور المزيد من المحافظات فِيْ المرات القليلة القادمة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

عاااجل- ظهرت الان نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثانى 2022 فى محافظة الرصافة والكرخ كذلك وضعت الوزارة عدد من الصفحات الإلكترونية الخاصة بالتواصل المستمر مع الطلبة وأولياء أمورهم بالإضاقة الى سهولة التواصل مع المعلمين والطاقم الإداري.