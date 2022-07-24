ظهرت.. تفعيل رَابِطْ نتيجة شهادة الاساس الخرطوم 2022 برقم الجلوس result.esudan.gov.sd لطلاب الثامن الاساس فِيْ السودان online

ننشر الرَابِطْ إلى موقع نتائج السودان result.esudan.gov.sd لتسهِيْل الطلاب فِيْ استخراج نتيجة شهادة التأسيس الخرطوم 2022 مع رقم الدورة للطلاب الأساسيين فِيْ السودان، حيث شهدت قوائم محرك البحث فِيْ جمهُورية السودان نشر نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم لعام 2022، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان. من تفاصيل النتيجة بعد تصحيح الملاحظات وتها ومتابعتها، ومن ثم الموافقة عليها قبل نشرها على المنصة التابعة لوزارة التعليم الإلكتروني.

استخراج نتيجة شهادة التأسيس الخرطوم 2022

صادق السيد أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم المعين، على نتيجة الشهادة الأساسية للسودان 2022 بولاية الخرطوم اليوم الأحد 24 يوليو 2022، خلال مؤتمر صحفِيْ بمقر وزارة التربية والتعليم السودانية، أعلن فِيْه النتيجة. للصف الثامن الأساسي 2022 بولاية الخرطوم بنسبة نجاح عالية، ونشره على موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات فِيْ السودان مع رقم جلسة كل طالب خلال الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني.

حددت وزارة التربية والتعليم السودانية مَوعِد إعلان نتيجة الشهادة التأسيسية للصف الثامن 2022 لولاية الخرطوم عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم يوم الأربعاء 20 يوليو 2022.

نتيجة الصف الثامن الخرطوم 2022

بينما سيتم الإعلان عن نتائج شهادة التأسيس للصف الثامن 2022 بولاية الخرطوم اليوم الأحد 24 يوليو 2022 بشرط أن يتم الإعلان عن باقي الولايات بالتسلسل بمجرد أن تصبح جاهزة.

نشرنا رَابِطْ استخراج نتيجة شهادة التأسيس بولاية الخرطوم 2022 برقم المقعد، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن مؤشرات النتائج بالولايات السودانية، حيث تباينت النتائج بين ارتفاع نسبة النجاح بالولايات و تراجعها فِيْ الولايات الأخرى، وبين الولايات التي تراجعت فِيْها شهادة التأسيس بحَلْول عام 2022. نهر النيل حيث بلغ معدل النجاح 78٪ أي ما يعادل 10٪ من العدد الإجمالي للطلاب. فِيْ العام الماضي، كان معدل الموافقة على نفس الولاية 88٪، وهُو ما شهد انخفاضًا خلال العام الحالي.

معدل نجاح النتائج الأساسية لعام 2022

أما عن العاصمة الخرطوم، فقد صرح وزير التربية والتعليم السوداني أن نسبة النجاح وصلت إلى 80٪، مما يشير إلى أن النسبة مقبولة، لكنها عانت بالتأكيد هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب تداعيات انتشار الجديد. فِيْروس كورونا الذي يصيب العملية التعليمية فِيْ جميع أنحاء العالم وليس فقط فِيْ السودان.

أتاحت وزارة التربية والتعليم السودانية الاطلاع على شهادة التأسيس فِيْ قناة الجزيرة وغيرها من الولايات السودانية من خلال موقع الوزارة مع الاسم ورقم المقعد، وسنوافِيْكَمْ بكافة التفاصيل خلال هذا التقرير.

2022 انخفض معدل نجاح الشهادة الأساسية

انخفض معدل نجاح طلاب الشهادة الأساسية السودانية 2022 فِيْ مختلف الولايات خلال العام الدراسي الحالي مقارنة بالعام السابق بنحو 10٪ من عدد الطلاب بسبب صعوبة الامتحانات وتداعيات فِيْروس كورونا المستجد. جائحة فِيْروس كوفِيْد 19 فِيْ السودان وأثره على العملية التعليمية، بحسب وزارة التربية والتعليم السودانية.

خطوات استخلاص النتيجة الأساسية الخرطوم 2022

من أجل الحصول على النتيجة الأساسية لخرطوم 2022 برقم المقعد من خلال المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم يجب اتباع التالي

الخطوة الأولى هِيْ الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال رَابِطْ النتائج فِيْ السودان أو رَابِطْ موقع وزارة التربية والتعليم.

الخطوة الثانية، وبعدها يختار الطالب الولايات التي يحصل منها على النتائج.

والخطوة الثالثة يحدد الطالب العام الدراسي والمرحَلْة التعليمية المراد الرجوع إليها.

بعد ة البيانات، تتخذ الخطوة الأخيرة، وهِيْ النقر على كلمة “Sudan Base Result Query.”

وهنأت وزارة التربية والتعليم السودانية طلابها المتفوقين فِيْ الامتحانات، متمنية لهم دوام التوفِيْق فِيْ حياتهم العلمية والعملية.