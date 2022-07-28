“ظهرت حالاً” نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022 من بوابة الازهر الالكترونية www.azhar.eg برقم الجلوس فقط

يتم الحصول على نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022 من بوابة الأزهر الإلكترونية من قبل مئات الآلاف من الطلاب والطالبات، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراقبة المؤهلات صباح السبت 16 يوليو، وبعد ذلك استغرق حوالي 10 أيام متتالية يتم الإعلان عنها بعد طول انتظار حول الانتهاء رسمياً من جميع عمليات المراقبة والتصحيح والإعلان حول ظهُور نتائج الطلاب قبل دقائق عبر موقع Al-Azhar Al-Sharif، والتي نراجعها ونتابعها الآن من خلال موقع الأخبار الخاص بك.

الثانوية الأزهرية نتيجة 2022 الدور الأول

تمكن ما يقرب من 139 ألف طالب من استكَمْال اختبارات شهادة الثانوية الأزهرية يوم 6 يوليو الماضي الأزهر إلكترونيا من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى أي مؤسسة فِيْ الأزهر لاستخراج تلك النتائج، الآن من خلال المنزل. عقد مؤتمر صحفِيْ للإعلان عن نتائج ثانوية الأزهر مما أدى إلى زيادة كبيرة فِيْ معدل عمليات البحث على جوجل عند دخول موقع بوابة الأزهر للنتائج التي تم الإعلان عنها رسميًا فِيْ جميع محافظات مصر الآن.

خطوات التحقق من نتائج ثانوية الأزهر

تم إعلان نتائج ثانوية الأزهر رسمياً فِيْ القسم الأدبي أمام 91.392 طالباً وفِيْ القسم العلمي أمام حوالي 46648 طالباً على النحو التالي

موقع مفتوح بوابة الأزهر

افتح الصفحة الرئيسية

اختر أيقونة نتيجة على الأيقونة الخاصة بك

ابدأ فِيْ التحقق من نتائج ثانوية الأزهر بمجرد تسجيل اسمك الكامل ورقم مقعدك

ابدأ بتحديد القسم إذا كنت طالبًا فِيْ القسم الأدبي والعلمي فِيْ المجال المخصص لذلك

تحديد المقاطعة التي تنتمي إليها

أخيرًا، انقر فوق مربع الإعلان أو اعرض النتيجة بحيث تظهر أمامك على الفور مع الإعلان عن النتائج بنجاح.