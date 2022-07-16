ظهرت دلوقتي نتائج البكالوريا الجزائر 2022 برقم التسجيل

نتائج الثانوية الجزائرية 2022 أخيرًا وبعد طول انتظار وترقب من قبل الطلاب فِيْ جميع الولايات الجزائرية أصدرت وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر نتائج الثانوية العامة 2022 بعد كل الأعمال المتعلقة بها. واختتم صدور النتائج، وشهدت عملية إعلانها شائعات كثيرة حول مَوعِد الإعلان النهائي للنتائج، إلى أن أعلنت وزارة التربية الوطنية فِيْ بيان رسمي تاريخ إعلان النتائج. البكالوريا 2022.

كيف تحصل على نتائج البكالوريا الجزائرية 2022 برقم التسجيل

تضمن البيان الصادر أمس عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية المَوعِد الرسمي والنهائي لإعلان النتائج رسميًا وكيفِيْة حصول الطلاب على النتائج، ويحصل الطلاب والطالبات على نتائج BAC 2022 باتباع أي من الطرق التالية –

1-المرشحون الخريجون و الأحرار

يمكنهم معرفة النتائج بطريقتين، مجانًا، إما من خلال موقع المكتب الوطني للامتحانات والاختصاصاتأو باستخدام الهُواتف المحمولة لعملاء الشركات الثلاث وهِيْ Mobilis Networks و Ooredoo و Hezi باتباع الخطوات البسيطة التالية –

2- بالنسبة للطلاب الذين يدرسون

يمكن لهذه الفئة معرفة نتائج المسؤولية من خلال مساحة الوالدينستقوم وزارة التربية الوطنية بنشر قوائم الطلاب المعتمدين فِيْ نفس اليوم وفِيْ نفس الوقت فِيْ جميع المؤسسات التعليمية.

وأيضًا أيها الطلاب الأعزاء يمكنكَمْ معرفة نتائج اختبار PAC من خلال موقعنا الإلكتروني، حيث أننا على استعداد لتلقي رسائل من الطلاب فِيْ جميع ولايات الجزائر لمعرفة النتائج. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هُو ترك تعليق. يرجى تضمين اسمك ورقم التسجيل فِيْ التعليقات على الموقع، حيث سنعمل جاهدين لتقديم النتائج لك بطريقة سهلة ومريحة.

من جهتها، أعربت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، بحسب البيان الصادر بهذا الخصوص عن نتائج PAC 2022، عن شكرها وامتنانها للمربين والإداريين المسؤولين عن العملية التعليمية فِيْ دولة الجزائر. لجهُوده الكبيرة خلال العام الدراسي الماضي والتي أدت إلى إنجاح العملية التعليمية فِيْ الجزائر.

وبهذه المناسبة نقدم لجميع طلابنا وطالباتنا وطالباتنا من جميع ولايات الجزائر، تهنئة بمناسبة النجاح وحصولهم على أعلى الدرجات، ولا تنسوا ترك تعليق يتضمن اسمكَمْ ورقم تسجيلكَمْ حتى نتمكن من يمكن أن تساعدك فِيْ معرفة النتائج.