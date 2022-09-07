“ظهرت حالاً” ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم،في الساعات القليلة الماضية تم نشر نتائج السادس الابتدائي الجولة الثانية في مختلف مناطق العراقية منها البصرة وكركوك والأنبار وأربيل وغيرها من المناطق الاخرى والكثير من الطلبة بالعراق كان ينتظر هذه النتائج على احمر من الجمر وبفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم بالسادس الابتدائي لعام 2022م الدور الثاني.

نتائج الدور السادس الابتدائي الثاني 2022

مئات الطلاب ينتظرون ظهُور نتائج المرحَلْة الإبتدائية السادسة 2022، الدور الثاني، بعد أن انتهت جميع اللجان من تصحيح المؤهلات وتدقيقها، حيث أعلنت الوزارة عن رفع النتائج عبر موقع نتائج موقعنا. لعدد من المحافظات العراقية، وستعلن النتائج فِيْ باقي المحافظات تباعا خلال الساعات القليلة المقبلة حتى يتأكد جميع الطلاب وأولياء أمورهم من درجاتهم هذا العام، بحسب مصادر الوزارة. أن معدل نجاح الطلاب هذا العام مطمئن إلى حد كبير.

خطوات الحصول على نتائج الجولة الثانية من السادس الابتدائي 2022

لمعرفة واستخراج نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022 الدور الثاني من خلال رَابِطْ موقع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم يمكنك اتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى يجب أن يذهب الطالب مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم .

. فِيْ الخطوة التالية، يحدد الطالب نتيجة المرحَلْة الابتدائية السادسة، الجولة الثانية.

ستظهر قائمة بالمحافظات ويختار الطالب المحافظة التي ينتمي إليها.

يوجد أمام المحافظة مربعين بحالة النتيجة (منشورة أو غير منشورة) ومربع آخر لإظهار النتائج.

فِيْ حالة ظهُور النتيجة فِيْ الجهة الحكومية التي ينتمي إليها الطالب، يقوم الطالب بالضغط على كلمة تنزيل لملء المؤهلات بصيغة pdf.

فِيْ حالة عدم ظهُور النتيجة، ستجد عبارة فِيْ عملية التنزيل. نحن نتابع معك وننتظر باقي النتائج من المحافظات التي لم تظهر النتائج بعد، من خلال موقع النتائج الخاص بنا، محدثة فِيْ اليوم الثالث من الشهر، وسنوفرها لك حال حدوثها. صادر على الفور عن وزارة التربية والتعليم العراقية. الآن، يمكن لجميع طلاب الصف السادس فِيْ مختلف المحافظات العراقية الحصول بسهُولة على نتائج الجولة الثانية من العام الدراسي الحالي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائج الوزارة، حيث نشرت الوزارة جميع بيانات نتائج الطلاب على المواقع الإلكترونية مؤخرًا بعد اعتماد النتائج رسميًا، ومن خلال الخطوات المذكورة أعلاه يمكن الحصول على النتائج بسهُولة. يبحث الكثير من الأشخاص عن خطوات للحصول على نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022، الجولة الثانية، لتتمكن من الاطلاع على نتائجها إلكترونيًا، وفِيْ الفقرات السابقة قدمنا ​​لك جميع المعلومات التي ستساعدك فِيْ الحصول على النتائج. سهُولة ويسر من خلال الموقع من رَابِطْ الموقع وخطوات التسجيل كيفِيْة تقديم البيانات للحصول على النتائج وغيرها. يذكر انه تم الاعلان عن نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة والثانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فِيْ جميع المحافظات ما عدا محافظتي نينوى وميسان ومن المقرر اعلان نتائجها خلال الاسبوع الجاري. صرحت بها الوزارة وسنتابع كل ما ورد عن نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة والجولة الثانية فِيْ المحافظات التي لم تظهر فِيْها. نتائج الجولة الثانية السادسة 2022 pdf وأعلنت الوزارة أنه تم رفع النتائج عبر موقعها الرسمي والعديد من المواقع التابعة لها مثل موقع ملازمين لدينا ونتائجنا لعدة محافظات عراقية، وسيتم إعلان النتائج فِيْ باقي المحافظات تباعا خلال الأشهر القليلة المقبلة. ساعات خلال الأسبوع الحالي دون ترحيل نتائج الطلاب للأسبوع المقبل ويمكن لجميع الطلاب تحميل نتائجهم على الهُواتف المحمولة أو أجهزة الكَمْبيوتر.

“ظهرت حالاً” ظهرت نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني رسمياً على موقع وزارة التربية والتعليم الكثير من الطلبة في كافة المناطق والمحافظات العراقية يترقبون نشر نتائج السادس الابتدائي لعام 2022م الجولة الثانية بفارغ الصبر لمعرفة نتائجهم لتأهلهم للمرحلة القادمة.