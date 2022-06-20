ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني pdf

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونسب القبول الموازية.

ظهور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021

تدور نتائج القبول الموازي 2022/2021 على مدار الساعة حول عملية البحث للاستعلام عن تلك النتائج بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية على وجه اليقين أن نتائج طلبات القبول في جميع الجامعات العراقية قد تم الإعلان عنها في مستوى جميع التخصصات والأقسام التي جاءت لتعريف الطلاب والطالبات بالكشف عن قبول حوالي 22 ألف طالب وطالبة وإعلان شروط وضوابط القبول الموازي ونفقات الجامعات العراقية في جميع المحافظات العراقية ، بحيث خطوات الحصول على هذه النتائج ستكون الأعلى في معدلات البحث على جوجل من أجل الاستعلام عنها واستخراجها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، وعلينا التحرك الآن ومتابعة طرق الاستفسار عنها أمامك. النتائج عبر الإنترنت

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات استخراج نتائج القبول الموازي نتابعها من خلال موقع اخباري ثقافني نيوز حيث يدور البحث حول كيفية الاستعلام واستخراج هذه النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل خطوات جاءت كالتالي: –

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختر الأيقونة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ابدأ بالاستفسار عن تلك النتائج عن طريق تدوين وتسجيل اسم الطالب ذو الأربع سنوات ورقم الاختبار

انقر فوق الأيقونة لعرض النتيجة بحيث تكون أمامك على الفور في شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي في العراق