ظهور حبوب حمراء في الجسم مع حكة عند الأطفال ،لعل من أسباب الحساسية الطعام أحيانًا طفحًا جلديًا يشبه حب الشباب قد يحدث في أيّ مكان في الجسد بما في ذلك الوجه وقالت مجموعة من البحوث العلمية ان تناول منتجات الألبان خاصةً الجبنة قد يزيد من ظهور الحبوب حتى عند الأطفال الصغار وبشكلٍ عام يتميز المرض الحبوب الجلدي عن حب الشباب بخروجه فجأةً ثمّ اختفائه في حال لم يتعرض الجسم للذي يسبب الحساسية.

ظهور نتوءات حمراء على الجسم مصحوبة بحكة عند الأطفال

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالطفح الجلدي، لأن بشرة الأطفال حساسة للغاية مقارنة بالبالغين، وهذا يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. غالبًا لا نحتاج إلى تدخل طبي لأنه في أغلب الأحيان يكون عرضيًا وقد يختفي بعد فترة قصيرة من تلقاء نفسه، لكن يفضل استشارة الطبيب في بعض الأحيان إذا كانت هذه الحبوب منتشرة بشكل غير طبيعي على جسم الطفل.

يجب على الأطفال ذوي البشرة الحساسة اتباع النصائح التي سنذكرها أدناه، لأن هذه الحبوب تساهم في معظم الحالات في الإضرار النفسي بالطفل من خلال الشعور بالألم والحكة، ستقدم لك أنواع وأسباب تلك الحبوب.

أسباب ظهور البثور الجلدية مع الحكة

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور الحبوب الحمراء في الجسم مع الحكة عند الأطفال، وسنذكر بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه الحبوب

من أهم أسباب الطفح الجلدي عند الأطفال مشاكل الغدة الدرقية. مما قد يتسبب أحيانًا في ظهوره على الأطفال حديثي الولادة، وقد يتسبب في ظهور بثور على وجه الأطفال ورقبهم وأكتافهم.

في حالات العدوى البكتيرية التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الطفل وظهور بعض الندبات على الجلد.

ومن أكثر الحالات إشكالية التغيير في هرمونات الطفل التي تنتقل إليه من خلال الرضاعة الطبيعية، وبالتالي ظهور حبوب على جسم الطفل.

تعرض العديد من الأطفال للعض من قبل بعض الحشرات، مما يسبب ندبات وحكة.

تناول بعض الأطعمة أو الأدوية قد يسبب التهاب الجلد، لذلك يفضل استشارة الطبيب قبل إعطاء الأطفال أي أدوية حتى لا تسبب أي ضرر للأطفال.

أنواع الحبوب الجلدية عند الأطفال

نذكر بعض الأنواع المختلفة التي تؤدي إلى ظهور نتوءات حمراء وحكة عند الأطفال، وهي كالتالي

هناك نوع يسمى الأكزيما، وهو عبارة عن بعض النتوءات أو النتوءات الحمراء، وظهور نتوءات حمراء في الجسم مع الحكة عند الأطفال غالبًا ما تظهر على وجه الطفل، وقد تنتشر في أماكن مختلفة من الجسم، والإكزيما قد تظهر أحيانًا في الركبتين.

كما يوجد نوع آخر يسمى الحمامى السمية، وهذا النوع لا يتطلب التوتر والقلق، ويصيب الأطفال حديثي الولادة، وهو عبارة عن بقع حمراء مع ظهور بثور بيضاء أو صفراء، وقد تستمر لمدة أسبوعين ثم تختفي تمامًا.

وهناك نوع آخر يظهر على شكل نتوءات على وجه الطفل، ويرجع ذلك إلى انسداد في بعض مسام الغدد العرقية، ويتكون من بعض الكتل الحمراء الصغيرة.

كما يظهر لدى بعض الأطفال حب الشباب، وغالبًا ما يصاب الأطفال به على بشرتهم، ويرجع ذلك إلى تعرض الأطفال لهرمونات الأم وزيادة نسبة الإفرازات في الغدد العرقية، وقد تظهر هذه الحبوب عند حديثي الولادة ويختفي الأطفال مع مرور الوقت.

طرق العلاج والوقاية من حب الشباب للأطفال

يمكن اتخاذ بعض الخطوات لمنع ظهور نتوءات حمراء في الجسم مع الحكة عند الأطفال فقط باتباع الخطوات التالية

جفف وجه الطفل في أسرع وقت عند غسل الوجه أو عند الاستحمام أو في حالات سيلان اللعاب، ويجب أن يتم ذلك باستخدام منشفة قطنية أو قطعة صغيرة من القطن.

يمكن استخدام بودرة الأطفال للحفاظ على بشرتهم من الجفاف.

تستخدم الكمادات بالماء الفاتر على المنطقة المصابة.

يجب الحرص على تنظيف ملابس الأطفال والأواني وكذلك الأغطية.

يجب استشارة الطبيب في بعض الحالات التي تنتشر فيها حبوب الجلد بشكل واسع لمدة تزيد عن أسبوعين، أو ظهور صديد أو أي التهابات في الحبوب، وكذلك بكاء الطفل باستمرار، أو أي تغير في اللون وشكل البراز.

يجب الحفاظ على نظافة جسم الأطفال، ويفضل استخدام صابون مناسب لبشرة الأطفال الحساسة، مع مراعاة اختيار الصابون الخالي من المواد الكيماوية وهو نوع لطيف ومرطب لبشرة الأطفال.

يجب عدم الإفراط في استخدام الصابون على الوجه، ويفضل استخدام القطن المبلل ومسح الوجه بماء فاتر.

استخدم النوع المناسب من المستحضر والغسول للطفل للمساعدة في ترطيب بشرة الأطفال.

لا ينبغي الضغط على هذه الحبوب على الإطلاق.

نصائح للبشرة لحماية الأطفال

يجب اتباع بعض الإرشادات التالية للحفاظ على بشرة الأطفال الحساسة حتى لا تؤدي إلى ظهور حبوب حمراء في الجسم مصحوبة بحكة عند الأطفال أو أي مرض جلدي آخر، وسنذكر بعض هذه النصائح على النحو التالي

لا يجوز الرسم على أجساد الأطفال أو أيديهم أو وجوههم أو حتى أجسادهم.

كما يجب عدم لصق أي نوع من الصور على أجساد الأطفال أو على وجوههم، فقد يتسبب ذلك في ظهور بعض النتوءات الحمراء.

لا تقم بعمل أي نوع من الحناء على بدن الأطفال، فهناك أنواع من الحناء ضارة بهم.

كما يجب عليهم عدم غسل الوجه بأي غسول يحتوي على أي مواد كيميائية، لأن المواد الكيماوية غير مناسبة لبشرتهم.

عمل تدليك لجسم الأطفال بالزيوت الطبيعية، لأن ذلك يساعد الأطفال على الاسترخاء.

تنظيف ملابس الأطفال وتغييرها بشكل منتظم واستخدام المنظفات المناسبة لبشرتهم.

تجب زيارة الطبيب في حال ظهور بعض التصرفات الغير طبيعية التي تظهر على الطفل أو في حال ظهور علامات التعرض بمرض الجلدي، وتشمل على مجموعة كبيرة من الاعراض منها ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل لتصل 38 درجة مئوية أو أكثر ظهور قيح وخروج انتفاخ العقد الليمفاوية في الرقبة.