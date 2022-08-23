ظهور نتيجة دبلوم التجارة الدور الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم، اعلنت وزارة التربية والتعليم عن اصدار شهادة الدبلوم التجاري لعدد 65 الف طالب في هذا العام 2022، وذلك بعد رسوبهم في الدور الاول واتاحت الوزارة من يوم الثلاثاء الموافق 23 شهر اغسطس الحالي لعام 2022 الاستعلام عن نتائج طلبة البكالوريا للدور الثاني برقم الجلوس والاسم، وعليه فأننا سوف نقدم لكم العديد من المعلومات التي تخص هذا الخبر حول نتائج الدبلوم التجاري للدور الثاني، تابع المقال.

رابط فحص نتائج دبلوم التجارة الدور الثاني

وضعت وزارة التربية والتعليم رابط للفحص والاستعلام عن الدورة الثانية برقم الجلوس لمعرفه النتيجة للدور الثاني من خلال الرابط التالي ، يجب عليك عزيز الطالب الدخول برقم الجلوس والضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة الخاصة بك، و لمعرفة النتيجة الخاص بك يجب الدخول برقم الجلوس وكتابته بشكل سليم، او الدخول بالاسم رباعي بشكل سليم حسب ما هو مذكور في البطاقة الشخصية او بطاقه الدخول الى امتحانات الثانوية العامة، للاستعلام يجب عليك الضغط على كلمه بحث وتظهر لك علامتك في الدورة الثانية للدبلوم التجاري.

ظهور نتيجة دبلوم التجارة الدور الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم

بخصوص ذلك يمكن للطلبة البحث عن الدور الثاني والثالث التجاري او الخامس الثانوي بالاسم فقط من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الالكتروني، وحيث انها اصدرت الوزارة موقعا لنتائج لوضع رقم الجلوس فقط لإظهار النتيجة، و اوضحت انه تم تقديم20 ألف طالب وطالبة للدورة الثالثة من نتائج الثانوية العامة، حيث يمكن للطالب ان يقوم بالفحص مباشرة عبر رابط الوزارة الذي اتاحته.

نتيجة دبلوم التجارة الدور الثاني

ظهرت نتيجة دبلوم التجارة للدور الثاني من خلال موقع الوزارة الذي اتاحته عبر الرابط الالكتروني المخصص للوزارة، وبين وزير التربية والتعليم ان نتائج الدبلوم التجاري للدورة الثانية قد اصدرت ويتم البحث عنها برقم الجلوس أو الاسم عبر الرابط المتاح.

لمعرفه كيفيه ان اخراج النتائج لدورة الدبلوم التجاري في الدور الثاني، فانه ينبغي عليك عزيز الطالب الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ووضع رقم الجلوس في الخانة المخصصة، ثم الضغط على استعلام فتظهر نتيجتك بسرعة.