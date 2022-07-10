ظهير الاتحاد السكندري يصدم القطبين من أجل فيوتشر

تسبب هشام زكريا، الظهير الأيمن لفريق الاتحاد لكرة القدم الأول بالإسكندرية، في إثارة رعب شديد لقطبي كرة القدم المصري، الأهلي والزمالك، من المستقبل.

هشام زكريا يوقع لنادي المستقبل

وأوضح الصحفي أبو المعاطي زكي أن هشام صلاح الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد بالإسكندرية وقع عقود انتقاله إلى صفوف المستقبل بموافقة محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة. توجيه من قائد الثغر.

مفاوضات قوية للأهلي والزمالك لضم هشام زكريا

وأشار إلى أن هشام زكريا تلقى مفاوضات مكثفة من الأهلي والزمالك وبيراميدز، لتشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه وقع في النهاية مع المستقبل.

يحتل الزمالك المركز الأول في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 45 نقطة.