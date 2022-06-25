ظهير سموحة يعود للأهلي في الموسم الجديد

قررت لجنة التخطيط للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، عودة اللاعب محمد شكري الظهير الأيسر للعبقرية الحمراء، المعار أخيرًا إلى نادي سموحة بالإسكندرية. الموسم الحالي.

رفضت لجنة التخطيط تجديد إعارة اللاعب في الفترة المقبلة بسبب حاجة القلعة الحمراء لجهوده الفنية في الموسم المقبل نتيجة النقص العددي والمشاكل الفنية التي يواجهها عملاق القاهرة على تركت الفرقة. عودة الموقف بعد تراجع مستوى التونسي علي معلول وتواضع أداء محمود وحيد.

ويتوقع مسؤولو الأهلي عودة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون البديل الأنسب للاعب التونسي الدولي علي معلول، نظرا لتقدم الأخير في العمر والإصابات المتكررة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت تقارير صحفية في الساعات القليلة الماضية أن مسؤولي النادي الأهلي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق نصف نهائي مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، لإدارة الفريق الأحمر للدورة المقبلة ليحل محل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكانت بداية يانيك فيريرا مع براعم نادي أندرلخت البلجيكي لمدة 6 سنوات، كما تولى تدريب فيريرا بعمر 31 عامًا مع رويال شارلروا، ثم تولى إدارة فريق ستاندرد ليغ، ويانيك فيريرا يعتبر أصغر مدرب في تاريخ الدوري البلجيكي.