“ظهُور ناتجتك هنــا” لينكــ ورَابِطْ مباشر الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

تمر حاليا حالة من التوقع لدى طلاب المرحَلْة الثانوية وكذلك أولياء الأمور فِيْ عدة ولايات جزائرية، وذلك لمعرفة نتائج الطلاب والدرجات التي حصلوا عليها فِيْ الامتحانات التي تم إجراؤها وإتمامها خلال الفترة الأخيرة، و كشفت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رسمياً أن الامتحانات أجريت بناءً على التقويم الرسمي المعتمد وتطبيق كافة الإجراءات المعلنة، كَمْا أشرت إلى مَوعِد إعلان نتائج الامتحانات … ة من خلال هذه السطور رَابِطْ مباشر للتشاور نتائج البكالوريا الجزائرية 2022 من خلال موقع المكتب الوطني للامتحانات والكفاءات.

تعرف على نتائج البكالوريا الجزائرية 2022

وشهدت الساعات الماضية رسميًا صدور بيان مهم من وزارة التربية الوطنية الجزائرية، والذي تم نشره يوم الجمعة 15 يوليو فِيْ بيان صحفِيْ وسيعلن عنه رسميًا ظهر يوم السبت 16 يوليو 2022. حيث أن ذلك يتم رسميا الساعة الرابعة مساءا بتوقيت الجزائر، لذلك ستعلن النتائج رسميا فِيْ غضون الساعات القليلة المقبلة، بعد الانتهاء رسميا من جميع أعمال التصحيح الرسمية لطلبة الجامعة. جميع الولايات، أكدت الوزارة أيضًا أن نتائج شهادة التسجيل الحكومية لدورة يونيو 2022 سيتم الإعلان عنها bac.onec.dz، عبر موقع المكتب الوطني للامتحانات والاختصاصات وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

رَابِطْ الاطلاع على نتائج البكالوريا فِيْ الجزائر 2022

تم تسهِيْل إمكانية استخراج نتائج الثانوية العامة لجميع الطلاب فِيْ الجزائر، باتباع الخطوات التالية مباشرة عبر الإنترنت.