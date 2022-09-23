عائدات مصر من صادرات الغاز تصل إلَّى 500 مليون دولار شهرياً

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، فِيْ بيان، الخميس، إن مصر تكسب نحو 500 مليون دولار شهريا من …

ولم يذكر البيان، الذي استند إلَّى تصريحات أدلى بها معيط فِيْ منتدى بلومبرج، ما كسبته مصر فِيْ السابق من صادرات الغاز للتمكين من المقارنة، بحسب “رويترز”.

تسعى مصر إلَّى دفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلَّى أقصى حد من أجل الحصول على النقد الأجنبي، بعد تعرضها لضغوط مالية بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية.

وفقًا لبيانات Refinitiv Eikon، صدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، و 4.7 مليار متر مكعب فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

وتقول الحكومة إن صادرات الغاز تلقت دفعة بعد أن نفذت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء فِيْ أغسطس.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، فِيْ حديث لقناة العربية، الأحد الماضي، إن مصر تستهدف تصدير ما بين 8.5-10 مليار دولار من الغاز فِيْ العام المالي الحالي 2022-2023.

وأضاف أن بلاده صدرت 6.5 مليار دولار من الغاز فِيْ العام المالي الماضي.

وقال “نعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء لزيادة كَمْيات الغاز الموجهة للتصدير”، مشيرا إلَّى أن الغاز تم تصديره بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وقال “إن بدء انخفاض درجات الحرارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر سيدعم قدرتنا على توفِيْر المزيد من الغاز المخصص لمحطات الكهرباء، وبالتالي توجيه كَمْيات الغاز إلَّى محطات التسييل للتصدير”.