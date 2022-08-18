عائدات ناقلات النفط العملاقة تسجل أعلى مستوى منذ عامين

سجلت ناقلات النفط العملاقة أعلى إيرادات منذ أكثر من عامين، مدعومة بارتفاع صادرات النفط الخام من قبل الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات نشرتها وكالة “بلومبيرج”، أن مؤشر إيرادات الناقلات العملاقة اقترب من 40 ألف دولار فِيْ اليوم، وهُو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

وشمل التحسن فِيْ الإيرادات باقي أنواع ناقلات النفط، حيث بلغت المشتقات النفطية أعلى مستوى لها منذ عام 1997.

أدى قرار حظر النفط الروسي إلَّى إعادة توجيه تدفقات الخام عبر طرق تجارية مختلفة وطول رحلات النقل، مما زاد الضغط على أسطول الناقلات العالمي.