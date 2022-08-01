عائدات نفط العراق.. 10.6 مليار دولار فِيْ يوليو

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أنها حققت عائدات تجاوزت 10.6 مليار دولار، كإحصائية أولية لكَمْيات الخام المصدرة.

وبحسب إحصائية أولية صادرة عَنّْ شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، فإن “الكَمْية الإجمالية لصادرات النفط الخام بلغت 102 مليونا و 385 ألفا و 49 برميلا، بعائدات بلغت 10.608 مليار دولار.

واضافت الاحصائية ان “الكَمْيات الاجمالية للنفط الخام المصدرة لشهر تموز من حقول النفط فِيْ وسط وجنوب العراق بلغت 99.965.094 برميلا”.

اما حقول كركوك عبر ميناء جيهان فبلغت الكَمْيات المصدرة 2،344،536 برميلا.

وأوضحت أن “متوسط ​​الكَمْيات اليومية بلغ 3 ملايين و 303 ألف برميل يوميا”، مبينة أن “متوسط ​​سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 103.60 دولاراً.

وحقق العراق فِيْ مايو ايار عائدات بلغت نحو 11.4 مليار دولار بإجمالي صادرات 102.3 مليون برميل من النفط الخام.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار توقع فِيْ وقت سابق أن يرتفع سقف صادرات النفط من العراق بحسب اتفاقية أوبك + إلَّى 3.8 مليون برميل يوميا فِيْ يونيو حزيران و 3.85 مليون برميل يوميا فِيْ يوليو تموز. أن العراق ملتزم 100٪. المشاركة فِيْ الاتفاقية.

وتوقع عبد الجبار فِيْ مقابلة مع بلومبرج استمرار تداول النفط فوق 100 دولار للبرميل بقية العام، مؤكدا ضرورة استمرار جهُود مجموعة “أوبك +” من المنتجين لإدارة العرض والطلب.