عائلة الراسي ترفض إصدار “ديو” نادين وجورج.. وطوني أبي كرم يرد

كشف الموسيقار اللبناني طوني أبي كرم، أنه لن يتم إطلاق أي دويتو بين الفنانة نادين الراسي وشقيقها الراحل جورج، والذي سبق لهما تسجيله.

وأضاف أبي كرم أن الدويتو كان تجربة بأصواتهم، ولا يدرك المشاكل الموجودة بين أفراد عائلة الراسي، فِيْ الوقت الذي أكد فِيْه أنه توقف بالفعل عَنّْ التحضير للأغنية.

الموسيقار اللبناني يرد على بيان عائلة الراسي

وتأتي كلمة الموسيقار اللبناني ردا على تصريح لأسرة الفنان الراحل جورج الراسي التي حذرت أبي كرم من إطلاق “الثنائي” الذي يحضره الراحل مع شقيقته نادين الراسي قبل الذكرى الأربعين. . يحدث

وأوضح أبي كرم فِيْ تصريحات لصحيفة “النهار” أنه احتراما لرغبات عائلة الراسي توقفت آخر الاستعدادات للـ “الثنائي”، مشيرا إلَّى أنه إذا “انتهت المشاكل بين أفراد الأسرة وانتهت أنا. أريد أن أذاعه، سأفعل “.

وأشار الموسيقار اللبناني إلَّى أن الأغنية “تهدف إلَّى تخليد جورج الراسي، وجعلها هدية لروحه”، مشيرًا إلَّى أنه ليس لديه اهتمامات شخصية، لكن نادين وجورج قاما بأداء الأغنية بأصواتهما فِيْ أحد العروض. ، وغناها خورخي وطلب إذنه، لأنه فِيْ ذلك الوقت لم يأذن له، ولم يستقيل.

وكانت أسرة الراسي قد أصدرت بيانا قالت فِيْه “الأسرة مهتمة بالتوضيح فِيْ هذا الصدد أنه لن يتم إطلاق دويتو جديد للمتوفى. لذلك، يرجى التوقف عَنّْ الإعلان و “الوصول” للأغراض الخاصة، خاصة وأن الأسرة فِيْ حالة حزن عميق “.

تصريح جورج الراسي عام 2017

وكان الفنان الراحل جورج الراسي قد صرح فِيْ وقت سابق بأنه سيغني ديو بعَنّْوان “أختي” مع شقيقته الفنانة نادين الراسي، وكان من المقرر تصوير المسرحية فِيْ مقطع فِيْديو بعد تسجيلها.

وعَنّْ سبب تأجيل الدويتو الذي جمعه مع شقيقته الفنانة نادين الراسي فِيْ أكثر من مناسبة، قال جورج حينها “السبب يعود إلَّى حرص نادين على تصوير مسلسلها من جهة و” من ناحية أخرى بسبب أسفاري المستمرة حتى أتيحت الفرصة والظروف وتم تسجيل الأغنية التي سنطلقها منتصف مارس 2017، وسبق نادين ووضعت صوتي أمامها، وفعلت ذلك. طقس. لم يواجه الثنائي أي مشاكل، وأكثر ما تأثر هُو الظروف العائلية التي مررت بها أنا ونادين “.