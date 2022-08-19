عائلة السيف من اي قبيلة ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يهتمون بعالم الأنساب حول التعرف على القبائل والعائلات داخل المملكة العربية والسعودية والتعرف على أصول تلك العلائلات ، مما يجعل رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي البحث عبر صفحاتهم وصولاً الى معرفة الانساب المتعلقة بتلك العائلات ، ومن تلك العائلات التي يتم التسائل حولها عائلة السيف ، والتي عرفت بكونها احدى أكبر العائلات في مدينة نجد ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا عائلة السيف

عائلة السيف من أهم وأكبر عائلات نجد. ويلاحظ أنها انتشرت في عدة مدن رئيسية في وسط شبه الجزيرة العربية. قدم السيف أو السيف العديد من الأعلام والخدمات التي سعت إلى رفع الأمة منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك التاريخ ساهموا في الحفاظ على تطبيق علوم الشريعة الإسلامية في القبيلة والعشائر. وهي تابعة لها، واليوم هناك الكثير من السيف من بين رجال الوطن الشجعان وأصحاب دور بارز في بنائه وجميع جوانب الحياة، من طبيب ومحامي ومهندس ومعلم، و ومن بينهم الصناعيون والمزارعون وكبار رجال الأعمال الذين يدعمون الاقتصاد الوطني.

عائلة السيف من اي قبيلة

قبيلة السيف هي قبيلة السبيعي، وهي قبيلة متجذرة في التاريخ العربي القديم بين قبائل العدناني. هم في الأساس سكان وادي سبيع الذي ينسب إليهم وما زال الكثير منهم يعيشون فيه. وقاع التربة داخل وادي الخرمة بالإضافة إلى وادي رانيا، وتمتد المنطقة شمالاً باتجاه نجد حتى طريق الحجاز، إضافة إلى انتشار صغير شرق نجد. .

شجرة عائلة السيف بالتفصيل

وبحسب أقوال علماء الأنساب العرب، فإن أبي سيف ينحدر تاريخياً من سبيع وجدهم الأكبر عامر بن سعسع.

قبائل الزكور 12 قبيلة (الملوح – المحمد – الجحوم – المجمعة – الشمسات – القريشات – الوزيران – الربا – الفراعنة – بني ثور – السودة – المراغة).

– قبائل العمير 4 قبائل (المشاعبة، المخالح، المفلحة، الصندلة).

– قبائل بني عامر سبع قبائل (القواوده – الضفا القضاء – بني حميد – العيادين – الصيافة – الرخم – عجمان) وقبائل بني عامر على فرعين. يتبع آل الخضران هم قبائل (مليح – العرائينات – الجبور – النبطية – السملة). الأسرة الصعبة هم قبائل (العلي – الجمالين الضارية – العزة).



خالد مساعد السيف ويكيبيديا

يعتبر الشيخ خالد بن مساعد السيف أحد أبرز الوجوه المعاصرة لقبائل السبيعي. يقدر أنه في الستين من عمره سعودي الجنسية ويقيم في العاصمة. تعود أصوله إلى سدير نجد في بلدة العطار. متزوج وله أربعة أبناء من زوجته عزة السديري ولقبه أبو فيصل. العاهل الأردني الملك حسين، ولي عهد الأردن، الذي تقدم لخطبة ابنته الصغرى، رجوى، في السابع عشر من الشهر الجاري، وهم من بين الشرفاء الهاشميين.

رجوى خالد مساعدة السيف

رجوة السيف مهندسة معمارية سعودية عمرها 28 سنة. ولدت في أبريل 1994 م. هي خطيبة ولي عهد الأردن الحالي، الأمير الحسين بن عبد الله، ابنة الشيخ خالد السيف والسيدة عزة السديري، التي أسست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة.

عائلة السيف من اي قبيلة ، ترجع الى أصول القبيلة السبيعية ، وهي من القبائل التي تأصلت في التاريخ العربي ، ويرجع سكنهم الى وادي سبيع ، وهنالك عدد كبير من أفراد تلك القبيلة يسكنون في ذلك الوادي .