عائلة العزاز من وين

من أين عائلة العزاز تنتمي العائلات فِيْ شبه الجزيرة العربية دائمًا إلى القبائل العربية القديمة التي سكنت شبه الجزيرة العربية، وتعتبر نسبهم من بين أكثر الأخطاء التي تم الحفاظ عليها. هم مصدر فخر ومجد للعديد من العائلات المعروفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وكذلك فِيْ دول الخليج العربي. سنتعرف على أصل عائلة العزاز وما هُو أصلهم، كَمْا سنتطرق إلى إلقاء الضوء على القبيلة التي تنتمي إليها هذه العائلة.

من هِيْ عائلة العزاز –

تعتبر عائلة العزاز من أكبر وأشهر العائلات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي أنتجت العديد من الشخصيات التي كان لها تأثير كبير على المجتمع السعودي من رجال أعمال وسياسيين ومهندسين ومشاهِيْر. أفراد عائلة العزاز المشهُورون هم من يشغلون مناصب رفِيْعة فِيْ المملكة. وتتميز الأسرة بنسبها التاريخي الذي دعم ودعم عمل الملك عبد العزيز لتوحيد وإحياء بلاد الحجاز. وهِيْ الآن تحت اسم المملكة العربية السَعُودِيْة وتتميز بمكانتها الرفِيْعة والأدوار الفعالة لأبنائها فِيْ المجتمع السعودي، والأسرة لها أخلاق عالية.

من أين عائلة العزاز

تنحدر عائلة العزاز من المملكة العربية السَعُودِيْة، وهم قبيلة سعودية تعود أصولها التاريخية إلى شبه الجزيرة العربية التي كانت معروفة قبل قبيلة بني تميم، تلك القبيلة التي كانت موجودة فِيْ عصور ما قبل الإسلام وعاشت فِيْها. العصر الإسلامي، وتمتد جذوره إلى يومنا هذا، وهُو ينتشر اليوم على معظم أراضي شبه الجزيرة. اليوم فِيْ المملكة فِيْ العديد من المناطق والمدن وهِيْ عشقر والرياض وجنوب سدير وأثيا وثادق.

عائلة العزاز ماذا سيعودون

يعود أصل عائلة العزاز إلى قبيلة تميم العربية، وهِيْ من أشهر القبائل التي سكنت شبه الجزيرة العربية، حيث عاشت هذه القبائل فِيْ المنطقة الواقعة بين السَعُودِيْة واليمن. تعود جذور اسم العزاز إلى قبيلة عنزة، لكنها جميعًا ترجع أصولها إلى القبائل العربية القديمة التي سكنت أيضًا معظم جنوب ووسط شبه الجزيرة العربية.

قبيلة بني تميم نبذة تاريخية

قبيلة تميم من أكبر القبائل العربية. فِيْ القرن السادس، احتلت القبيلة الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية قبل أن تلعب دورًا مهمًا فِيْ العصر الإسلامي. لقد اتصلوا بالنبي محمد فِيْ السنة الثامنة للهجرة، وهناك أحاديث كثيرة تمدح جميع الفئات تقريبًا القبلية العربية الرئيسية، ولإظهار مدى هذا الثناء، نقدم بعض الأمثلة هنا

بعد اعتناقهم الإسلام، حتى فِيْ عصر ما قبل الإسلام، لم يُنظر إلى هؤلاء الناس أبدًا بالغيرة أو الجشع، وبدلاً من ذلك كان لديهم مكانة عالية جدًا، إلى جانب تعايشهم الجيد وكرم ضيافتهم.

بطون قبيلة بني تميم

تتكون بطون قبيلة بني تميم من أربع بطون تتفرع منها عدة فروع، موضحة على النحو التالي

بطن عمرو بن تميم فرع منها بنو الأنبار وبنو الهاجم وبنو أسيد.

بطن سعد بن زيد مانات فرع منها بني كعب وبني عمرو وبنو الحارث وابن مالك.

بطن حنظلة بن مالك بن زيد مانات بن تميم بني مالك، بني يربوع، ربيع، فرع عمرو منها.

بطن الرباب ينقسم منها بني عدي، وبنو تيم، وبنو ثور، وبنو عوف، وبنو دبا.

ابرز شخصيات عائلة العزاز

هناك شخصيات عديدة من عائلة العزاز تحظى بتقدير كبير فِيْ المجتمع من جميع النواحي الدينية والتربوية والثقافِيْة، أهمها

الشيخ رزين بن محمد بن حمد بن علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرزين.

الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرزين.

أحمد بن محمد بن حمد بن علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرزين.

محمد بن عبد الرحمن بن حمد العزاز.

صالح بن عبدالله بن صالح بن سليمان العزاز.

محمد بن عبدالله بن سليمان العزاز.

دكتور. عبدالله بن سليمان بن محمد العزاز.

عبدالله بن عبد الرحمن العزاز.

الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الشيخ بن انطوان التميمي.

الشيخ عبد الرحمن بن عزاز التميمي.

الشيخ عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن محمد بن عزاز النجدي التميمي.

بعض مما قيل عن بني تميم

وقد ذكروا بني تميم فِيْ العصر الإسلامي بكلمات جميلة كثيرة فِيْ وصف هذه القبيلة العريقة، ومن أهم ما قيل عنهم نذكر ما يلي

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لم يغيب بنو تميم نجماً إلا أن ظهر لهم آخر.

أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفِيْان “أعطاني تميم الحكَمْة مع حواشي لطيفة”.

بعض الكتب عن عشيرة تميم وفروعها

أدى توسع قبيلة بني تميم القديمة، وعدد بطونها وفروعها، إلى قيام العديد من الكتاب والمؤرخين فِيْ الجزيرة العربية بتوثيق نسب بني تميم فِيْ الكتب الموثقة، والجدول التالي يوضح هذه الكتب وأسماء مؤلفوها على النحو التالي

الكتاب مؤلف الاختصار ضار محمد بن إبراهِيْم بن ناصر الشبرامي التميمي بني تميم فِيْ ارض الجبلين عبدالله بن علي بن ساقي التميمي البواصر يهدي عوائل النواصر عبد الله بن مساعد بن عبدالرحمن الفايز التميمي فضل بني تميم فِيْ السنة النبوية دكتور. عبد العزيز الفريح تاريخ الماضي الأمير تركي بن ​​ماضي أمين الصندوق عبد الحميد المعيني شعر بني تميم فِيْ عصر ما قبل الإسلام عبد الحميد المعيني لغة الدفع د. ضاحي عبد الباقى

وصلنا هنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على عائلة العزاز من أين، ما هُو أصل الأسرة وما هِيْ القبيلة التي تنتمي إليها، بالإضافة إلى ذكر بعض ما قيل عن بني تميم. القبيلة واهم الكتب عنها مع اصلها ومكان وجودها.