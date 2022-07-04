عائلة العزاز وش يرجعون، اصل عائلة العزاز من وين

عائلة العزاز ومن أين أتوا، أصل عائلة العزاز حيث تعتبر من أشهر وأقدم العائلات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي لها فروع فِيْ مختلف دول منطقة الخليج العربي، وبسبب الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها بين جميع القبائل، تساءل الكثير من المواطنين العرب، لذلك سنكتشف عبر العزاز وماذا عادوا ومن أين أتوا ونقدم بعض المعلومات الممتازة عنهم.

من هم آل العزاز

عائلة العزاز هِيْ إحدى العائلات القديمة والعريقة فِيْ منطقة الخليج العربي، وتحديداً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث نشأت فِيْها أسماء العديد من الشخصيات الشهِيْرة فِيْ مختلف مدن وحكومات البلاد. الجدير بالذكر أن جميع فروع عائلة العزاز دعمت ودعمت عمل الملك عبد العزيز ووقفت بجانب المملكة العربية السَعُودِيْة منذ تأسيسها وحتى اليوم، لذلك فإن هذه الأسرة لها مكانة مختلفة فِيْ قلوب أفرادها. أسرة الحاكَمْ وبقية أهل السَعُودِيْة والخليج عامة.

عائلة العزاز ماذا سيعودون

يعود أصل عائلة العزاز إلى قبيلة تميم، وهِيْ إحدى القبائل العربية التي سكنت شبه الجزيرة العربية منذ العصور القديمة. من بينها العديد من الأسماء فِيْ المجال السياسي والرياضي، عائلة العزاز التي قدمت العديد من الإسهامات فِيْ تنمية المملكة العربية السَعُودِيْة.

من أين عائلة العزاز

تنتمي عائلة العزاز إلى المملكة العربية السَعُودِيْة، وتنحدر أصولها من المملكة منذ القدم. يعود تاريخها وأصولها إلى شبه الجزيرة العربية. فِيْ ذلك الوقت، كانت عائلات العزاز تُعرف باسم عشيرة تميم، والتي تفرعت منها العديد من العائلات، حيث كانت من بين العائلات المخضرمة التي عاشت فِيْ فترة ما قبل الإسلام. كَمْا فِيْ فترة انتشار الإسلام وما زال قائماً حتى الآن، منتشر اليوم فِيْ معظم أراضي شبه الجزيرة العربية.

أصل آل العزاز

يعود أصل عائلة العزاز إلى فرع الوهبة، الذي ينتمي إلى قبيلة بني تميم السَعُودِيْة، والتي تعتبر من أشهر وأقدم القبائل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. هذه المرة فِيْ العديد من المدن والمناطق داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، ولا سيما مدينة الرياض وجنوب سدير وأثيثة وثادق وأوشقر.

اشهر شخصيات عائلة العزاز

اشتهرت عائلة العزاز فِيْ مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السَعُودِيْة بسبب عمل أبنائهم فِيْ العديد من المجالات المهمة، مثل

أحمد بن محمد بن حمد بن علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرزين.

محمد بن عبد الرحمن بن حمد العزاز.

صالح بن عبدالله بن صالح بن سليمان العزاز.

محمد بن عبدالله بن سليمان العزاز.

الشيخ رزين بن محمد بن حمد بن علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرزين.

الشيخ عبد الرحمن بن عزاز التميمي.

الشيخ عبد الوهاب بن عبدالرحمن بن محمد بن عزاز النجدي التميمي.

الشيخ حمد بن محمد بن حمد بن علي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الرزين.

دكتور. عبدالله بن سليمان بن محمد العزاز.

عبدالله بن عبد الرحمن العزاز.

الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الشيخ بن انطوان التميمي.

وها قد وصلنا إلى خاتمة هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه موضوع عائلة العزاز وما يعودون إليه، أصل عائلة العزاز من حيث توصلنا إلى معرفة من خلال السطور السابقة أصل هذه العائلة العريقة وقدمت أيضا أبرز أسماء الشخصيات فِيْها والقبيلة التي تنتمي إليها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.