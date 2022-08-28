عائلة جورج الراسي تقاضي الدولة اللبنانية.. وشقيقته نادين تهدد

فِيْ يوم السبت 27 آب، دمر المجتمع الفني بخبر وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي عَنّْ عمر يناهز 39 عاما، وتضاربت الروايات حول الأسباب الحقيقية لوفاته، لكن الحَقيْقَة هِيْ أن أن السبب الرئيسي هُو اصطدام السيارة بفاصل اسمنت فِيْ منتصف الطريق.

كشف محامي عائلة الفنان الراحل أشرف الموسوي، أن الأسرة بصدد تقديم شكوى للقضاء ضد الدولة اللبنانية، مشيراً بأصابع الاتهام إليها ؛ لإهماله فِيْ تعبيد الطريق والتأكد من معايير السلامة العامة، الأمر الذي أدى إلَّى وفاة جورج الراسي.

أكد أشرف الموسوي أنه يستعد لتقديم شكوى أمام المحاكَمْ المدنية والجنائية ضد الدولة اللبنانية، لخرقها أبسط قواعد السلامة العامة على طريق المصنع، بعد اصطدام سيارة “كيا” عمودية فِيْ الحاجز الأوسط. فِيْ المنطقة.

يأتي ذلك بعد أن نشرت جمعية لبنانية قلقة بشأن سلامة أنظمة المرور على الطريق مقطع فِيْديو لمكان الحادث، بعد إزالة بقايا السيارة من مكان الحادث، لافتة إلَّى أن الحاجز الموجود فِيْ الوسط هُو سبب الحادث. . وفاة المتوفى، خاصة أنها لم تكن مزودة بعلامات أمنية.

ورافق الفِيْديو تعليق كتب فِيْه “يبدو أن عيبًا كبيرًا فِيْ قلة الحماية فِيْ الحاجز المركزي لعب دورًا مهمًا فِيْ المأساة التي حدثت مطلع اليوم وأدت إلَّى وفاة الفنان جورج”. الراسي والشابة زينة المرابي “.

نادين الراسي تهدد الدولة اللبنانية

من جهتها، أعادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، شقيقة جورج، نشر مقطع الفِيْديو وأرفقته بتعليق كتب فِيْه “الدولة قتلت أخي يا ناس يا هُوو”.

وأضاف فِيْ منشور آخر أن الدولة قتلته بوضعها للخط الفاصل بلا ضوء، وكتب “لديك كتلة اسمنتية بلا ضوء وفِيْ منتصف الطريق هناك يا حياة قتلواني يا إلهِيْ”.

وتابع “خي شوفور بطل ولكن كَيْفَ ذلك كَيْفَ نصف الطريق مسدود وبدون إضاءة أيها مجرمون”.

وهدد الراسي كل من له علاقة بما حدث لأخيه، فكتب “وحياة عينيك يا إلهِيْ ستدفع الثمن”.

من هُو جورج الراسي

يشار إلَّى أن الفنان اللبناني جورج الراسي بدأ الغناء فِيْ سن مبكرة وتحديداً فِيْ سن السادسة عشرة على يد والده والملحن محمد جمال عَنّْبر، قبل أن يطلق أولى أغانيه “لا تفعل”. اسألني كَيْفَ أكون غيورًا “، الأمر الذي حقق انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا.

اشتهر الراسي بالغناء فِيْ الأندية اللبنانية، قبل لقائه عام 1995 مع الملحن سمير قبطي، وكانت أولى ثمار هذا التعاون أغنية “من هُو حبي من هُو”

ثم تدرب جورج الراسي على يد الموسيقار الكبير شاكر الموجي الذي استطاع بالتعاون معه إصدار ألبوم “حكاية” عام 1998.