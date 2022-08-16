عائلة شهد برمدا تفاجئها بعيد ميلادها بعد دخولها المنزل.. وتوثق الأجواء

احتفلت الفنانة السورية شهد برمادا بعيد ميلادها الثاني والثلاثين، بكلمات مليئة بالحب، مرسلة خطاب شكر لأسرتها على المفاجأة التي قدموها لها.

شاركت برمادا، عبر حسابها على انستجرام، مجموعة من الفِيْديوهات، وثقت فِيْها لحظة مفاجأة لها عائلتها فِيْ عيد ميلادها، حيث ظهرت وهِيْ تعانق زوجها، فِيْ بيئة مزينة بالبالونات والصور والديكورات بمختلف أنواعها. الألوان. نماذج

وظهرت الفنانة فِيْ مقطع آخر وهِيْ تقف مع زوجها أمام قالب الاحتفال الذي بدا مزينًا بعلامات موسيقية وكأنها تقف على خشبة المسرح وتغني، ورفقت برمادا الفِيْديوهات بتعليق يعبر عَنّْ سعادتها العميقة، نظرا. الاهتمام والحب اللذين شعرت بهما.

وعلقت الفنانة السورية “كنت مع الطبيب وعدت لأجد هذا الجمال الرائع فِيْ انتظاري. كل ما أقوله لا يبيعَنّْي عيد ميلادي دون رأيي عَنّْدما أرى اهتمام وحب العام. مين أفعل أريد أن أشكرك على شكري. أنا الآن فِيْ أوقات بينتو. “

كَمْا وصفت شقيقتها عهد بأنها صاحبة ألف موهبة، حيث قامت بتنسيق أجواء الاحتفال دون أن تشعر برمادا، وكذلك جوليان منصور الذي وضع الزينة “الراقية والجميلة” على حد قولها. ولم ينس والديه وشقيقه وصديقته ميساء “حبيبة العيلة” التي ترافقهم فِيْ كل خطوة على الطريق. .

وتمنت برمادا أن تكون أختها المقيمة فِيْ مصر إلَّى جانبها، ولا يمكن لجميع الأصدقاء التواجد، لكنها تراهم فِيْ كل مكان وبتفصيل، كَمْا شكرت إياد رمضان الذي أعد لها وجبات محبة لقلبها رغم ذلك. تمر بظروف صعبة.

واختتمت رسالتها بالتعبير عَنّْ حبها العميق لعائلتها وأصدقائها، متمنية أن يحفظهم الله لها “لا أريد أن أقول أكثر إني أحبك وبارك الله فِيْك”.

وتلقت برمدا تهنئة من أقرانها فِيْ مجتمع الفن متمنين لها دوام الصحة والسعادة ومنهم الفنانة هالة رجب وحمزة الفضلاوي وشكران مرتجى التي علقت “أتمنى لك مائة حبيبتي”.

فِيْما علق أحمد الصالح زوج شهد على تدوينة لها قائلاً “كل الحياة حبي، أنت تستحق مني أكثر وأكثر من ذلك. .

كَمْا ألقى متابعو الفنانة السورية تعليقات تمنوا لها عمرا مديدًا من الخير والسعادة، معربين عَنّْ إعجابهم بالحب الذي تقدمه لعائلتها، بالإضافة إلَّى رغبة زوجها المستمرة فِيْ إسعادها فِيْ كل مناسبة.

كان لاعب كرة القدم السوري، أحمد الصالح، قد بعث مؤخرًا برسالة حب مليئة بالحب لزوجته شهد برمادا، بمناسبة عيد ميلادها، يستذكر فِيْها اللقاء الأول الذي جرى بينهما، حيث وصفها بـ “أحلى. امرأة “. فِيْ العالم “، أتمنى لك السعادة الدائمة.

كَمْا تمنى أن يكون كل يوم فِيْ حياتهم مثل هذا اليوم مليئًا بالحب والاهتمام والمشاعر المزدوجة كَمْا قال، وأنه سيحبها أكثر كل يوم، وأن تنمو علاقتهما وتصبح أقوى.

وأضاف “هل تخبرني كل عام وأنت بألف خير يا حبيبتي كل عام وأنت تضيء حياتي، كل عام أنت أجمل وأغلى امرأة فِيْ العالم كل عام وأنت أجمل امرأة فِيْ العالم “، متمنية لها العمر الطويل والسعادة الدائمة، وأن تحقق النجاح فِيْ مجالها الفني لأنها ترفع رأسها معها، واصفة إياها بـ” الفنانة العظيمة، وستة من أهل بيتها، و أم أطفالها “.