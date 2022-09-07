عاااجل- الآن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للمعاهد والكليات علمي وأدبي بحد أدنى 50% ولطلاب الدور الثاني ،كما أصدرته وزارة التربية والتعليم مؤخراً عن مفاتيح التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية والخاصة ،بالإضافة الى الإطلاع على الخدمات والمنح التعليمية التي تقدمها للطلبة في المراحل العلمية والفنية والشروط الخاصة بالقبول في كليات الطب والهندسة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وتساءل الكثير من طلاب الثانوية وأولياء الأمور عن مَوعِد بدء تنسيق المرحَلْة الثالثة لعام 2022، لذلك اتضح مما يتداول على الإنترنت أن نتائج المرحَلْة الثانية ستعلن فِيْ الفترة الماضية. تسجيل رغباتك أما بالنسبة لنتائج المرحَلْة الثالثة فمن المتوقع أن تكون بعد ظهُور نتائج الجولة الثانية حتى تتاح الفرصة للطلاب الذين لديهم بعض المواد للتسجيل فِيْ بعض المعاهد والكليات التي بها أماكن خالية. ، وهذا ما حدث بالفعل.

لم يختلف التنسيق الثانوي لعام 2022 كثيرًا عن هذا العام، والسبب فِيْ ذلك هُو أن إجماليات طلاب هذا العام تقاربت من إجمالي طلاب العام الماضي، حيث كانت المرحَلْة الأولى العام الماضي للطلاب. بلغ قسم العلوم 362.5 صفًا، وشعبة العلوم 328 درجة، وشعبة الأدب 269.5 درجة، وهذه المجاميع قريبة جدًا من تلك الخاصة بطلاب الثانوية العامة لعام 2022.

تنسيق المذكرات للحلقة الثالثة من الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للالتحاق بالمدرسة الإعدادية العامة للطلاب فِيْ الكليات والمعاهد بنسبة 50٪، وهذا بالنسبة للشعبة الأدبية والعلمية بقسميها (العلوم العلمية، الرياضة العلمية) يقال 205 درجات، ولكن حتى الآن لم يتم فتح الباب لتسجيل رغبات طلاب المرحَلْة الثالثة غير أن المرحَلْة الثانية لم تنته بعد.

وفِيْما يتعلق بالأماكن المتاحة للطلاب الذين سيلتحقون بالمرحَلْة الثالثة، بما فِيْ ذلك الطلاب الحاصلين على مواد دراسية، فقد تبين أن هناك العديد من المعاهد التي بها أماكن خالية، بالإضافة إلى وجود بعض المدارس منها كلية الحقوق – كلية الفِيْزياء. التربية – كلية الخدمة الاجتماعية – التربية النوعية – إعطاء العلوم.

عاااجل- الآن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للمعاهد والكليات علمي وأدبي بحد أدنى 50% ولطلاب الدور الثاني كذلك شهدت البلاد المصرية عدد من التطورات في الوزارات الحكومية ومجلس النواب وتعيين عدد من الوزراء الجدد بالإضافة الى الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطن.