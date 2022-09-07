عاااجل.. ننشر موعد بداية الدراسة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ،أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن التواريخ الخاصة ببداية العام الدراسي في كافة المراحل التعليمية ،ومنها الجامعات بعد الإعلان رسمياً عن نتائج المرحلة الأولى والثانية ومفاتيح التنسيق والقبول لبعض التخصصات العلمية والفنية والأدبية بالإضافة الى خاصية التسجيل الإلكتروني لبعض المؤسسات.

تاريخ بدء الدراسة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن بدء الدراسة يوم السبت 24 سبتمبر وتنتهِيْ يوم الخميس 8 يونيو 2023 وأن مدة الدراسة 35 أسبوعا وتسري العقوبة على كل من يحاول الغش. أو تنتهك القواعد.

خطة زمنية للعام الدراسي 2023

توزع أيام العام الدراسي بحيث يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهِيْ بعد عقد الامتحانات وتنتهِيْ يوم الخميس 26 يناير 2023، وتبدأ إجازة نصف العام. يوم السبت 28 يناير 9، 2023 وينتهِيْ يوم الخميس 9 فبراير 2023 حيث تستمر فترة الراحة نصف العام لمدة أسبوعين.يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 12 فبراير 2023 وينتهِيْ فِيْ 8 يونيو 2023 وتنتهِيْ امتحانات الفصل الثاني يوم السبت 3 يونيو 2023، بينما ستقام امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو 2023.

موعد بدء العام الدراسي 2023 للجامعات

قرر المجلس الأعلى للجامعات مَوعِد بدء العام الدراسي، وهُو السبت 1 أكتوبر 2022. ويستمر الفصل الدراسي الأول 14 أسبوعًا وينتهِيْ بمجرد انتهاء الامتحانات فِيْ 26 يناير 2023. ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للجامعات فِيْ 11 فبراير 2023 وينتهِيْ فِيْ 1 يونيو 2023، حيث أنه يستمر لمدة 16 أسبوعًا دراسيًا، ستعقد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني من يونيو 2023.

فِيْ النهاية نتمنى لكَمْ جميعا دوام التميز والنجاح فِيْ جميع المراحَلْ التعليمية، وجعل الله هذا عام الخير والنجاح والبركة لجميع طلاب التعليم والجامعة.

عاااجل.. ننشر موعد بداية الدراسة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2022-2023 كذلك شهدت بلاد مصر في الأشهر الماضية عدد من التطورات والتغيرات في مجلس النواب وبعض الوزارات ومنها تعيين الدكتور رضا حجازي بديل عن الدكتور طارق شوقي وزيراً للتعليم.