عااجل الان رابِط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ،بعد الإعلان بشكل رسمي من الوزارة عن صدور النتائج لعدد من المحافظات العراقية واعتمادها وضحت الوزارة عن ألية الحصول على النتيجة عن طريق ارقام الجلوس وبيانات الطالب الشخصية بشكل إلكتروني بالإضافة الى تواصل الوزارة مع أولياء الامور بشكل دائم.

نتائج الانتخابات التمهيدية السادسة 2022 الجولة الثانية فِيْ العراق

هناك بعض المحافظات العراقية حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم نتائج الجولة السادسة من المرحَلْة الابتدائية فِيْ العراق للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ أو النجاح منذ الجولة الأولى، ودخلوا رَابِطْ وزارة التربية والتعليم العراقية للحصول على نتيجتهم إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب لمعرفة النتيجة.

كيفِيْة التحقق من نتائج الجولة الثانية من المرحَلْة الابتدائية السادسة 2022 فِيْ العراق

انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية gov.iq.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى هذا الموقع.

بعد فتح الموقع أمامك، اضغط على اختيار النتائج للمرحَلْة الابتدائية السادسة، والجولة الثانية.

يطلب منك الموقع بعد ذلك إدخال اسم الطالب ورقم المقعد وتحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك، بمجرد إدخال جميع البيانات المطلوبة، انقر فوق زر الاستعلام.

سيعرض لك الموقع جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب فِيْ كل مادة تم إجراء الاختبار من أجلها.

كيفِيْة الحصول على نتائج المرحَلْة الابتدائية السادسة من خلال موقع النتائج الخاص بنا

موقع النتائج الخاص بنا هُو أحد المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية، والتي يمكن الحصول عليها عن أي نتائج فِيْ مختلف المراحَلْ التعليمية فِيْ العراق. ولكي يستشير الطالب نتائج الجولة الثانية للسادس الابتدائي 2022 فِيْ العراق، يجب عليه اتباع الخطوات التالية:

أولاً اذهب إلى موقع النتائج.

ثانياً ثم اختيار الحكومة التي ينتمي إليها الطالب.

ثالثا ادخل اسم الطالب ورقم المقعد ثم اضغط على زر الاستعلام.

رابعاً يعرض الموقع الدرجات التي حصل عليها الطالب فِيْ المواد التي خضع للامتحان من أجلها.

عااجل الان رابِط نتائج السادس الابتدائي 2022 الدور الثاني في العراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما أوضح بعض المسؤولين في الوزارة عن تكافؤ نسبة النجاح لهذا العام في الدور الثاني ومتابعة الطلاب لكل ما يصدر من الوزارة فقط.