عااجل مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1444 لشهر صفر من وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa

ينتقل مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي المطوَّر 1444 إلى شهر صفر وسنبلغك بذلك بعد أن تحدده وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية رسميًا أمام جميع المستفِيْدين من معاشات الضمان الاجتماعي المطورة مثل مؤشرات البحث على جوجل قد زادت كثيرا عن تحديد مواعيد صرف قيمة تلك الحقوق التي سيتم تها ونقلها مع جلالتك الآن، كل التفاصيل الواردة والمتعلقة بها من خلال موقعك الإخباري.

تاريخ دفع الضمان الاجتماعي متطور 1444

أشارت وزارة الموارد والتنمية والموارد والتنمية الاجتماعية، رسمياً على موقعها الرسمي، إلى أن معاشات الضمان الاجتماعي للقسط المقبل من شهر صفر، والتي ستنتهِيْ اعتباراً من الخميس، أول سبتمبر، ستكون فِيْ مَوعِد أقصاه. على مستوى جميع المدن السَعُودِيْة والتنمية الاجتماعية، أن تستأنف الوزارة صرف حقوق المواطنين فِيْ تلك المعاشات لشهر سبتمبر دون تقديم أو تأجيل مَوعِد الصرف، على أن نتابع ونراجع بحضوركَمْ الآن من خلال الفقرة التالية الآن خطوات الاطلاع على قيمة هذه الحقوق المساعدة عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية

تطوير خطوات للتشاور حول الضمان الاجتماعي

نقوم معكَمْ بة طرق الاستعلام عن مساعدات الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر أو سفر هجري، باستخدام اسم المستفِيْد فِيْ تلك المعاشات أو رقم هُويته على النحو التالي –

افتح موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية والموارد البشرية

اختر الأيقونة للتشاور حول معاشات الضمان الاجتماعي المطورة

ابدأ نقش اسمك الكامل على الأيقونة المخصصة له

ابدأ بإدخال رقم الهُوية الخاص بك

حدد الدفعة “سبتمبر / صفر”

أخيرًا، انقر فوق رمز الاستعلام

وأكدت وزارة الموارد أنه يمكن أيضا الرجوع إلى قيمة هذه الحقوق من خلال الخدمة الهاتفِيْة أو بالذهاب إلى أقرب فرع من فروع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، فِيْ حالة وجود استفسار عن قيمة هذه الحقوق . أو عدم صرف قيمة تلك المعاشات التقاعدية التي تُدفع فقط لأولئك الذين يستوفون المعايير والشُروطْ المطلوبة لصرف قيمة الحصص المذكورة

تطوير متطلبات الأهلية لدفع الضمان الاجتماعي