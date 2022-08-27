عااجل ننشُر تفاصيل تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 للقبول فى كلية الاداب والتربية والالسن على موقع التنسيق برقم الجلوس

تفاصيل تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 نقوم بتها وسنبلغكَمْ الآن حيث أكد الدكتور السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمسؤول عن مكتب التنسيق بدء أعمال التسجيل للمرحَلْة الثانية اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، وفق الحد الأدنى من الضوابط وطرق التسجيل لتلك المرحَلْة. الآن نراجع ونبلغ. من خلال موقع اخبارك تثقيفِيْ الاخبار.

تفاصيل تنسيق المرحَلْة الثانية 2022

تفاصيل تنسيق المرحَلْة الثانية 2022 والتي أشار حولها سعادة السيد عطا فِيْ اتصال هاتفِيْ، حيث أعلن سعادته أن إمكانية التسجيل لتنسيق المرحَلْة الثانية ستتم لمدة 5 أيام. من الآن، حيث من المقرر أن تنتهِيْ مهام التسجيل لتلك المرحَلْة صباح يوم الاثنين الموافق 2 أغسطس، بشرط أن تؤكد سعادتكَمْ أن التسجيل لتلك المرحَلْة سيكون على الأقل 60٪ للشعبة العلمية وبحد أدنى 58٪، بشرط أن تؤكد سعادتكَمْ أن التسجيل سيكون متاحا لتنسيق المرحَلْة الثانية من أجل استقبال حوالي 270 ألف طالب وطالبة، مؤكدا سعادتكَمْ، فِيْ نهاية بياناتكَمْ الخاصة بالتسجيل ستكون مجانية فِيْ عموم الجمهُورية، لذلك نحن سيتابع معك ويراجع بالتفصيل النماذج والخطوات للتسجيل فِيْ تلك المرحَلْة عبر الإنترنت.

خطوات التسجيل فِيْ شكل المرحَلْة الثانية

نقدم معكَمْ خطوات وطرق التسجيل لتنسيق المرحَلْة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية على الموقع الرسمي للتنسيق بالاسم الرباعي ورقم المقعد فِيْ جميع محافظات مصر على النحو التالي –

افتح الموقع الرسمي للتنسيق من موقع الحكومة المصرية

اختر الايقونة لتسجيل رغبات تنسيق المرحَلْة الثانية

ابدأ بإدخال اسمك الكامل فِيْ الرمز المخصص لذلك

ابدأ فِيْ تسجيل رقم DNI الخاص بك فِيْ الأيقونة التي تم تخصيصها لك

ابدأ فِيْ تسجيل رغباتك على الأيقونة المخصصة لهم وانقر أخيرًا على أيقونة التسجيل

سيبدأ موقع التنسيق فِيْ استقبال رغباتك للبدء فِيْ تها وتحديد ما إذا كان الحد الأدنى لعدد الجامعات التي تقدمت لها يتطابق مع مجموعك أم لا، لتؤكد لوزارة التعليم العالي أن نتيجة تنسيق المرحَلْة الثانية ستكون نظرا.للمعرفة عبر الإنترنت على الفور. بعد إغلاق بوابات التسجيل