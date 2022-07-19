عابد فهد وزوجته زينة يازجي يرقصان فِيْ حفل جورج وسوف بقبرص

رقص الممثل السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي على أنغام أغاني الفنان جورج وسوف، خلال حفل فِيْ قبرص، بحسب عدة مقاطع فِيْديو.

وظهر فهد وزوجته فِيْ الصفوف الأمامية من الحفل ورقصوا على أغنية “ابقوا بكَمْ الأخبار”، فِيْ الوقت الذي رحب فِيْه سلطان الطرب بالمرحلة وكان الحفل ممتلئًا وتفاعل الجمهُور. بحماس مع كل أغنية يؤديها.

وتربط جورج وسوف وعبد فهد صداقة قوية، حيث أبدى الممثل السوري استعداده الدائم لحضور حفلاته سواء فِيْ دول الخليج أو فِيْ أي مكان آخر.

التقى المطرب السوري حسين الديك، جورج وسوف، على هامش حفل الأخير فِيْ قبرص، وأعرب عَنّْ سعادته بهذا اللقاء. وكتب فِيْ تعليق على صورة لهم نشرها على إنستغرام “مرة فِيْ ليلة العمر فِيْ قبرص التقيت سلطان الموسيقى العظيم جورج”، وعبر عَنّْ حبه قائلاً “سأحبك” من بلادي. القلب.

أما عَنّْ الحفل، فقد شكر الجمهُور من كافة الجاليات العربية على حضورهم الكبير، متمنياً أن يروهم دائماً بشكل جيد.

وتفاعل مع الصورة آلاف المعجبين والأصدقاء مع المطربة أذينة الفارس وعلقت “حسون عزيزي السلطان حفظك الله”.

وتساءل الجمهُور مرة أخرى عَنّْ وزن الوصوف الزائد، خلال ظهُوره فِيْ الصورة التي التقطته مع الديك، وليست المرة الأولى التي يثير فِيْها الجدل بين جمهُوره حول حالته الصحية دون أي تعليق رسمي. . هُو أو أقاربه.

فِيْ وقت سابق من الشهر الجاري، أثار جورج وسوف قلق معجبيه على صحته حيث ازداد وزنه واتكأ على كرسيه خلال حفلته الموسيقية فِيْ مدينة جدة ضمن حفلات موسم جدة.

وكان الوصوف قد أقام حفلاً غنائياً مع الفنان صابر الرباعي ضمن فعاليات موسم جدة، حيث قدم باقة من أغانيه القديمة والجديدة، إضافة إلَّى أغاني القدود الحلبي وغيرها.

أما الفنان حسين الديك، فسيحيي حفلا غنائيا فِيْ لبنان يوم 22 يوليو، والذي سيحضره مع المطربين زياد برجي وليال عبود.

وتجدر الإشارة إلَّى أن آخر أعمال جورج وسوف كانت أغنية “ياحا على الزمان” التي قدمها باللهجة المصرية، وظهرت خلال مقطع الفِيْديو الخاص به بلوك وشكل مختلفِيْن، والأغنية هِيْ من كلمات. الشاعر. احمد المالكي.