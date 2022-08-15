عابد فهد وزينة يازجي يستمتعان بالمنظر المدهش فِيْ شلالات نياجرا

يستمتع الفنان السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي بإجازتهما الصيفِيْة، حيث شاركت الأخيرة العديد من الصور والفِيْديوهات أثناء تواجدها فِيْ أكثر من دولة.

ووثق اليازجي مقطع فِيْديو أثناء تواجده فِيْ شلالات نياجرا العظيمة على نهر نياجرا الواقعة بين مدينة نياجرا بولاية نيويورك الأمريكية ومدينة نياجرا فِيْ مقاطعة أونتاريو الكندية.

يبلغ أعلى ارتفاع للشلالات على الجانب الأمريكي 56 مترًا، وعلى الجانب الكندي 54 مترًا. وتتكون من ثلاث شلالات أشهرها شلالات حدوة الحصان على الجانب الكندي والشلالات الأمريكية المستقيمة التي تفصل بينها جزيرة الماعز. يوجد شلال صغير على الجانب الأمريكي يسمى برايدال فِيْل (طرحة العروس) بجوار جزيرة لونا.

وظهرت الإعلامية السورية مستمتعة بجمال المشهد، ثم ظهر زوجها الفنان عابد فهد وسط تفاعل كثير من المتابعين عبر مواقع التواصل مع البيئة التي تدور فِيْها.

وعلق أحد المتابعين “المنظر عجيب، فسبحان الله .. السؤال الذي يطرح نفسه إذا قرر العبقري عابد فهد القفز بمشهد من مسرحيته وشاركت زينة معه فِيْ المسرحية، فهل تقفز وترى ذلك !! 😁..يحفظك الله.

ومؤخرا، حضر الثنائي حفل الفنان جورج وسوف فِيْ قبرص، ووثقا مقطع فِيْديو لهما وهم يرقصون على أغنية “ابقكَمْ على الأخبار”، فِيْ وقت رحب فِيْه سلطان الطرب بالمرحلة، واكتظت الحفلة بالحفل وامتلأت بالحضور. تفاعل بحماس مع كل أغنية قدمها.

كان جورج وسوف وعبد فهد صداقة قوية. الممثل السوري على استعداد دائم لحضور حفلاته سواء فِيْ دول الخليج أو غيرها.

وفِيْ الموضوع الدرامي، أثار النجم السوري عابد فهد إعجاب جمهُوره بأدائه الاحترافِيْ فِيْ المسلسل المشترك “بيروت 303” الذي حقق نجاحًا، ومن المتوقع أن يعود بوظيفة جديدة فِيْ الموسم الرمضاني المقبل.

وانتشر الخبر مفاده أن عابد فهد سيشارك فِيْ مسلسل “النار بالنار”. خلال الفترة الماضية، بدأ بقراءة نص المسلسل الذي سيكون ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023، من تأليف الكاتب رامي كوسا، والذي كان آخر أعماله مسلسل “أولاد آدم” فِيْ رمضان 2022.