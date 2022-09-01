عابد فهد يهاجم الدراما العربية.. والمتابعون ينتقدون أعماله

هاجم الفنان السوري عابد فهد الأعمال الدرامية الحديثة، معربًا عَنّْ عدم ارتياحه لتقليد الأعمال الأجنبية والسطحية فِيْ معالجة الأحداث، فضلًا عَنّْ عدم وضوح رؤية المخرج وافتقار المؤلف للخيال الذي وصفه بأنه من “مؤلف تجاري”.

ألقى فهد نظرة على حسابه على تويتر ونشر تغريدة كتب فِيْها الدراما بحاجة لكاتب ابن الحياة وابن الشريع وابن الحارة، وهُو ليس سطحي لكشف الحَقيْقَة من خلفِيْة الدراما، الحَقيْقَة وليس الخيال التجاري للمؤلف. لأنه يموت من تكرار نفسه “.

وتابع “أمر فظيع، تكرار للتاريخ، تكرار لمشاهد، تكرار لأسلوب الإخراج. لا رؤية لمخرج واحد. تقليد ضعيف للعمل الأمريكي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الممثل السوري، مستندين انزعاجهم من الأمر، خاصة وأن أعماله فِيْ السنوات العشر الماضية تعتبر أعمالًا تجارية وتقليدًا للغرب، بحسب وصفه.

وعلق أحد المتابعين على منشوراتها متسائلاً “نعم، صحوتك أقصد أو ماذا!” جاء رد فهد “يجب”، فعبّر المتابع عَنّْ رأيه مرة أخرى قائلاً “من الضروري منذ السنوات القليلة الماضية أن يبدأ الجمهُور بالحديث وانتقاد سانو. رداءة جودة عملي، أنا ملتزم، أنتم نجومنا، تعلمت من الدراما السورية “.

وبينما كتب أحدهم باستنكار حديث فهد عَنّْ الموضوع رغم أنه يسير فِيْ نفس المنعطف قال “والله أنا أسمع كلامك. أنا أصدقك. أرى مسلسلك. أنا مندهش .. أنت تنتقد العربي”. دراما وانت اصلي لمسلسلك فمعظمها من 11 سنة وحتى الان كلها اعلانات ومعظمها مسروق من اجنبي او تركي اتمنى ان نلغي الكراسات لفترة ونعمل بهدوء “.

ورد فهد على سخرية المراقب بقوله ما هُو طبيعي يفاجئك. المهم عدم الوقوع فِيْ ذلك “.

من جهة أخرى، أشار فهد إلَّى أن عمله مع المنتج اللبناني صادق الصباح مهم فِيْ الغالب وليس سطحيًا، لا سيما عَنّْدما سخر أحد المتابعين من أدواره فِيْ المسرحيات التي أشرف عليها إنتاج الصباح، وعلق قائلاً ” أنا آسف، لكنك كنت مع الصباح لمدة عشر سنوات من الدراما الضحلة “.

رأى البعض أن فهد فاشل فِيْ الأعمال التي قدمها فِيْ الفترة ما بين مسلسل “طارق” ومسلسل “بيروت 303″، حيث قال أحدهم بصراحة لم أكن أتوقع أن يكون لديكَمْ مسلسل، وأنا فعلت. لم أحضرها ولم أكَمْلها، لكن تم تحويلها وحضرت ثلاث حلقات فقط من بيروت 303. ولم أستطع إكَمْالها حتى لا تتشوه صورتها فِيْ مخيلتي، أملاً فِيْ الإبداع. . “

نصح المعجبون نجمهم المفضل بالتعامل مع كبار المنتجين الذين سيقدمون أعمالًا متميزة من الناحية الاجتماعية والدرامية والواقعية، مثل رشا شربتجي وليث حجو ورامي حنا وسادير مسعود.

من جهة أخرى أشاد كثيرون بأعمال الفنانة العريقة ومنها “ولادة الخاصرة”، وأشاروا إلَّى أن المشاهد بدأت فِيْ متابعة الأعمال السورية القديمة مثل “نقطة الضوء” و “المرايا” و “الوتر”. “.” و “باب الحارة” و “ليالي الصالحية”، مقارنتها مع الأعمال الحالية التي اعتبروها حشوًا للكلمات ومعرضًا للهِيْئات والمال.