عاجل|الاتحاد يتفق مع نجم بيرو.. “حمد الله يرحل بسيناريو تاريخي”

توصل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي إلَّى اتفاق مع أحد نجوم المنتخب البيروفِيْ. للانضمام إلَّى صفوف الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وقع الاتحاد 4 اتفاقيات رسمية فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي -حتى الآن-. وهم “المدافع أحمد شراحيلي، الظهِيْر الأيسر زكريا هُوساوي، لاعب الوسط المصري طارق حامد، الجناح الأنجولي هِيْلدر كوستا”.

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بالإضافة إلَّى هذه الرباعية، تعمل الإدارة الفِيْدرالية على التعاقد مع اتفاقيات أجنبية ومحلية أخرى. بناء على طلب البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق كرة القدم الأول.

“اتفاق” الاتحاد مع نجم منتخب بيرو ..

وبحسب صحيفة ‘ليبيرو’، تزامن مسئولو الكابتن مع البيروفِيْ كارلوس زامبرانو، وسط دفاع فريق كرة القدم الأول لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن زامبرانو لن يكَمْل عقده مع العملاق الأرجنتيني، والذي يستمر حتى ديسمبر 2022 ؛ ينضم رسميا إلَّى النقابة.

وفِيْ وقت سابق، طلبت سانتو من مجلس الهِيْلي التوقيع على مركز دفاع خارجي بالاشتراك مع المصري أحمد حجازي.

– إذن .. من ضحية معاملة زامبرانو فِيْ نادي الاتحاد !

يضم الاتحاد حالياً 8 لاعبين أجانب فِيْ صفوفه. وهكذا “الأنجولي هِيْلدر كوستا، المغربي عبد الرزاق حمدالله، الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد”، بالإضافة إلَّى الرباعية البرازيلية “مارسيلو جروهِيْ، برونو هنريكي، إيغور كورنادو، رومارينهُو”.

ويقترب هنريكي من مغادرة الاتحاد هذا الصيف، بعد أن بحث مجلس الهِيْلي التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو ماريو من بنفِيْكا.

لذلك … لن يكون هناك مكان لزامبرانو، باستثناء أن يتم تسجيله مكان حمدالله، الذي سيتغيب عَنّْ فريق كرة القدم الأول، حتى بداية العام ؛ بالتعليق.

وأعلنت لجنة المحترفِيْن السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق عمل النجمة المغربية “4 أشهر” ؛ للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع فِيْكتوريا.

وهنا … يحتمل أن تجدد الإدارة الاتحادية عقد الحمد الله الذي سينتهِيْ فِيْ حزيران 2023 شريطة أن يتم نقله فِيْ نهاية فترة الإيقاف لمدة 6 أشهر فقط إلَّى أي فريق فِيْ الخليج.

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