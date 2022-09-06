عاجل|الحكام تحسم جدل “طرد جوستافو” وهدف الاتحاد الملغي ضد الاتفاق

علقت إدارة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم على قرارات الحكَمْ لمباراة التعاون والنصر فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان للمحترفِيْن.

وخسر النصر أمام التعاون بهدف نظيف فِيْ المباراة التي نظمها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وشهدت المباراة أحداثًا مثيرة بعد إلغاء هدف الكاميروني توامبا مهاجم التعاون، بالإضافة إلَّى دعوات لطرد البرازيلي لويز جوستافو لاعب النصر.

تعليق من دائرة الحكام على مباراة التعاون والنصر

وأكدت إدارة الحكام أن الحكَمْ كَيْفَِيْن أورتيجا كان يجب أن يطرد اللاعب البرازيلي جوستافو النصر لاستخدامه لعب عَنّْيف خلال مباراة التعاون فِيْ الدقيقة الثانية من المباراة.

وتابع، بإلغاء هدف التعاون فِيْ الدقيقة 94 من المباراة، والذي كان قرارًا حكيمًا إلَّى جانب إعطائه بطاقة صفراء.

يقرر الحكام مشروعية فسخ هدف النقابة ضد الاتفاقية

وأكدت إدارة الحكام صحة قرار حكَمْ مباراة الاتحاد والاتفاق فِيْ الدقيقة 43 التي سجلها كورنادو لمخالفة ضد النجم البرازيلي.