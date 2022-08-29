عاجل|السد يقترب من خطف النصر .. ضربة قوية لآل معمر

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ مفاجأة مدوية تنتظر نادي النصر، بشأن اتفاق البوسنة الدولي، ميراليم بيانيتش، أول لاعب فِيْ فريق كرة القدم فِيْ برشلونة.

ارتبط اسم بيانيتش برغبة النصر فِيْ التعاقد مع اللاعب خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

أكد الإعلامي الرياضي إبراهِيْم العتيق أن نادي السد القطري يقترب من الحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش فِيْ السوق الصيفِيْ.

أفادت تقارير إسبانية، أن نادي النصر واصل مفاوضاته مع برشلونة، من أجل التعاقد مع ميراليم بيانيتش، وسط المنافسة مع ليون.

عقد بيانيتش موسمين مع برشلونة، فِيْ حين أن المدرب الحالي للنادي الكتالوني تشافِيْ هِيْرنانديز لا يملك البوسني فِيْ الموسم الجديد، وسط وجود كتيبة من أفضل اللاعبين فِيْ خط وسط الفريق. .

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