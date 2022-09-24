عاجل|النصر قد يحصل على نقاط الكلاسيكو من المكتب.. صدمة فِيْ الاتحاد

ربما تشهد بطولة المملكة الكلاسيكية بين النصر والاتحاد واحدة من أكبر الأزمات فِيْ الملاعب السعودية فِيْ السنوات الأخيرة.

يستضيف النصر الفريق الأول لنادي الاتحاد لكرة القدم فِيْ 2 أكتوبر ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد “الثالث”.

* مفاجآت فِيْ قضيتي توقيف ثنائي نادي الاتحاد

فِيْ هذا السياق، قد تكون مشاركة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، وشريكه مهند الشنقيطي، ثنائي الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ كلاسيكو النصر، غير قانونية.

وكشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي أن مركز التحكيم الرياضي قبل “إجراءات مؤقتة” ورفع عقوبة الشنقيطي. سيكون غير قانوني.

أعلنت لجنة الأخلاقيات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف الشنقيطي “شهرين”. لتهربه من التوقيع للأولمبي الأخضر، فِيْ كأس آسيا الماضي.

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وأوضح الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن عقوبة لجنة الانضباط ضد نجم الاتحاد، لا تقبل الطعَنّْ، بحسب اللاعب نفسه.

وأضاف “لذلك فإن تدخل مركز التحكيم الرياضي -إن كان- وتعليق عقوبة اللاعب سيكون مخالفة جسيمة”.

– إذن .. وماذا عَنّْ قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله

وبخصوص حمد الله، أكد المحامي الرياضي أن زيادة عقوبة إيقاف اللاعب قد يكون غير قانوني.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية تعليق الحمدالله لمدة “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

لكن المركز السعودي للتحكيم الرياضي وافق على رفع الحظر عَنّْ النجم المغربي مؤقتًا ؛ حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

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وأكد أحمد الشيخي أن العميد، إذا لم يذكر أو يطلب مداخلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصفته “مدعى عليه” فِيْ القضية، أثناء الاستئناف أو التحكيم المعجل ؛ إذا تدخل مركز التحكيم، فسيكون غير قانوني وعودة حمدالله للمباريات ضده.

فِيْ حالة ذكر اسم اتحاد الكرة فِيْ الاستئناف والتحكيم المعجل. قرار التحكيم برفع عقوبة الحمد الله. سيكون صحيحًا بنسبة 100٪ ؛ بحسب الشيخ.

وهنا … يتضح أن مجلس إدارة نادي النصر يمكنه الطعَنّْ فِيْ مشاركة حمدالله والشنقيطي فِيْ الكلاسيك -إذا حدث- فِيْ حال خالف نادي الاتحاد شيئاً مما ذكر. للرياضة القانونية.