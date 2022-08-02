عاجل|النصر يفوز.. إيقاف حمد الله و3 عقوبات ضخمة على الاتحاد رسميا

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، القرارات الرسمية فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى للجنة المهنية والشروط للاعبين السعوديين والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْها اتهم مسؤولو العميد بتحريض الحمد الله على مغادرة قلعة العالم.

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“أوقفوا الحمد الله والاتحاد”

والإلغاء العالمي، استأجر النجم المغربي الكبير فِيْ نوفمبر 2022، وانتقل بعد ذلك إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ يناير 2022.

* عقوبات “احترافِيْة” فِيْ حالة النصر والحمد لله

كشفت الاحتراف فِيْ بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، عَنّْ 4 عقوبات رسمية بحق مسئولي حمدالله والاتحاد والويسترن كلوب. كالآتي

– اعتقال عبد الرزاق حمدالله. 4 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

ايقاف عضوية المدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلوي. 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

– ايقاف المدير مشعل السعيد. 3 اشهر.

حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات فِيْ الانتقالات الشتوية المقبلة وغرامة 500 ألف ريال.

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وأوضحت اللجنة أن قراراتها فِيْ قضية النصر والحمد الله قابلة للاستئناف لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي.