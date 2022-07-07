عاجل|الهلال يعلن عَنّْ “3 قرارات تاريخية” مرتقبة تهز النصر بقضية كنو

لا يوجد حاليا صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء قرار “حرمان” نادي الهلال من التعاقدات. فِيْ سياق قضية النجم الدولي محمد كنو وسط ميدان فريق كرة القدم الأول.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد كنو رغم التوقيع مع نادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية.

اقرأ أيضا

النصر يفاجئ الاتحاد .. وقرار رسمي عاجل من “الفِيْفا” فِيْ قضية الحمد الله

“أوقفوا الهِيْلي وعاقبوا الاتحاد” الاحتراف يحل قضية الشراحيلي

من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد قرار “المنازعات”. طالبوا برفع العقوبة والسماح لفريق كرة القدم الأول “بالتوظيف”.

* قرارات مركز التحكيم المتوقعة فِيْ قضية كنو

وفِيْ هذا السياق، كشف الأمير نواف بن محمد، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، عَنّْ 3 قرارات متوقعة من مركز التحكيم الرياضي، بعد استئناف إدارة بن نافل ؛ كالآتي

– تأكيد عقوبة المنع على محمد كنو لمدة 4 شهُور.

رفع عقوبة حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”.

رحيل أعضاء لجنة “المنازعات” التي فرضت العقوبة على الهلال.

وأوضح ابن محمد، فِيْ تصريحات للعربية بودكاست، أنه تم تجديد كانو مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، دون أن يخبرهم بأنه وقع عقودًا للانتقال إلَّى النصر.

انظر أيضا | اسم كبير ينضم رسمياً إلَّى الأهلي .. “مفاجأة سعيدة بعد الهبوط”

وأضاف “بالإضافة إلَّى ذلك، لم نتلق أي إخطار من نادي النصر نفسه، أو من لجنة الاحتراف وشروط اللاعب بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يشير إلَّى أن اللاعب وقع مع الفريق الأصفر”.

أعلن العضو الفخري فِيْ الهلال الذهبي أنه سيكون للقائد الحق فِيْ تسجيل اتفاقياته الجديدة، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، لأن قرار “المنازعات” باطل من حيث الأساس ؛ حسب وصفك.

أكد الأمير نواف بن محمد على ضرورة معاقبة محمد كانو على سلوكه الغريب. حيث “وقع” بياض، وطلب من أخيه القيام بالأوراق، فهُو مسؤول عَنّْ كل ما يخصه.