عاجل|”بصمة الصوت” تورط الاتحاد فِيْ قضية حمد الله.. هل اعترف البلوي

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء الكفاح من أجل النصر مع نادي الاتحاد والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* التحقق من صحة “التسجيلات الصوتية” فِيْ قضية النصر والحمد الله

وفِيْ هذا السياق حسم الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني الجدل حول “صحة” التسجيلات الصوتية التي قدمها نادي النصر فِيْ قضيته ضد الاتحاد وحمد الله.

وكشف القحطاني، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن هِيْئة المحترفِيْن السعودية أكدت صحة هذه التسجيلات.

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وقال المراسل الرياضي “(The Voice Imprint) .. أبطل كل محاولات الإنكار السابقة”. فِيْ اشارة الى نفِيْ قادة النقابات بهذه التسجيلات.

وهذه التغريدة … تؤكد الأخبار التي انتشرت منذ فترة، عَنّْ اعتراف حامد البلعاوي الرئيس التنفِيْذي لفريق الاتحاد لكرة القدم، بصحة هذه التسجيلات، خلال سماع أقواله قبل “الاحتراف”، اليوم الخميس