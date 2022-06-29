عاجل|”حرمان الهلال من التعاقدات”.. قرار حاسم جديد فِيْ قضية كنو

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء قرار “تجويع” فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي قيد”. فِيْ إطار تجديد عقد نجم خط وسطه محمد كنو رغم توقيعه على منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهتها تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي. رفع العقوبة نهائيًا، أو مؤقتًا على الأقل ؛ حتى صدور حكَمْ نهائي.

* قرار تاريخي فِيْ ركلة الجزاء الصادمة للهلال.

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد، عَنّْ قرار رسمي “مهم” فِيْ قضية حرمان الهلال من التعاقدات هذا الصيف.

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وكشف الرشيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” عَنّْ صدور قرار بـ “السماح” لنادي الهلال بتوقيع العقود هذا الصيف وتسجيل صفقاتهم الجديدة بشكل رسمي.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن قرار منع العقود ضد قلعة الزعيم لن يكون ساري المفعول إلا بعد انتهاء المرافعات فِيْ مركز التحكيم الرياضي.

وأكد عَنّْاد الرشيد أنه نتيجة لذلك سيتمكن الهلال من تسجيل عملياته الجديدة فِيْ فترة الصيف الحالية التي تنتهِيْ فِيْ 31 أغسطس.