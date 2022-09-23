عاجل|صدمة فِيْ النصر.. حمد الله يشارك فِيْ الكلاسيكو بسبب اتحاد الكرة

حسم مصير مشاركة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد فِيْ الكلاسيك الكبير للمملكة أمام الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

وعلقت لجنة المهنية السعودية موقف حمدالله “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد خلال فترة العقد المحمية مع نادي النصر

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من جهته، رفع المركز السعودي للتحكيم الرياضي “مؤقتا” العقوبة عَنّْ النجمة المغربية. لحين صدور الحكَمْ المستعجل فِيْ القضية التي قيل إنها أمام الكلاسيك، وسط توقعات بإيقاف اللاعب.

* قرار مشاركة الحمدالله فِيْ كل من النصر والاتحاد كلاسيك

إلا أن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان أعلن، فِيْ خبر عاجل، مشاركة حمدالله، مع أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد، فِيْ الكلاسيك.

وكشف العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، بصفته “محاسبًا”، دخل رسميًا قضية نادي النصر مع حمدالله والاتحاد بدائرة مركز التحكيم الرياضي. .

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وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أنه بناء على هذه الحقائق لن يصدر مركز التحكيم قراره الرسمي فِيْ القضية إلا بعد عدة أسابيع. تأكيد مشاركة النجم المغربي فِيْ مواجهة الانتصار.

يشار إلَّى أن النصر سيستقبل نادي الاتحاد، يوم 2 أكتوبر الجاري، على ملعب “مرسول بارك” بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منافسات دوري روشان السعودي 2022-2023.