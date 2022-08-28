عاجل|فهد المولد يعلن الرحيل عَنّْ الاتحاد.. ويحدد الوجهة القادمة

أعلن النجم فهد المولد، خروجه الرسمي من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، مساء الأحد، فِيْ وقت أشارت فِيْه آخر الأخبار الصحفِيْة إلَّى وجهته المقبلة.

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أوقفت لجنة مراقبة المنشطات النجم فهد المولد 18 شهرا بعد أن ثبت أن مهاجم الاتحاد حصل على مواد طبية محظورة كرياضي قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للتحكيم الرياضي السعودي. مركز.

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022.

فهد المولد يعلن رحيله عَنّْ الاتحاد ويحدد وجهته التالية

خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي العقوبة على فهد المولد، حيث أعلن عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم بشكل رسمي.

وكشف الإعلامي علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تواصل مع النجم فهد المولد، لسؤاله عَنّْ وجهته المقبلة فِيْ صيف 2022، موضحا أن اللاعب استجاب له. أن مسيرته انتهت مع الاتحاد.

فهد المولد، الذي عاش أيامًا صعبة مع انتقادات جماهِيْر الاتحاد، لا يريد العودة للنادي الذي بدأ مسيرته الكروية.

وإلَّى جانب “رفض” الاتحاد، أكدت صحيفة الجزيرة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن فهد المولد فِيْ طور توقيع عقود الانضمام للشباب، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا. فِيْ الساعات القليلة القادمة.