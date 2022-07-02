عاجل|قنبلة الهلال.. بن نافل يتفق “سرا” مع نجم الأهلي وثنائي عالمي

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء ميركاتو، فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. فِيْ إطار تجديد عقد نجمه محمد كنو، رغم توقيع اللاعب لنادي النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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تقدمت إدارة القائد برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد قرار غرفة تسوية المنازعات، وسط ضمانات، برفع العقوبة ولو مؤقتًا، والسماح بتوظيف الفريق الأول.

* 3 صفقات سرية فِيْ الهلال ..

فِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة Calcio News 24 أن الهلال يقترب من توقيع تعاقدين من الكفاءات العالية من الدوري الإيطالي، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وكشفت الصحيفة أن البرازيلي جواو بيدرو، الذي يتقن مركز المهاجم الراحل، يقترب من التوقيع مع الفريق الأول لنادي الهلال.

وأشار إلَّى أن نادي كالياري الإيطالي، الذي يلعب فِيْه اللاعب البرازيلي، طلب مبلغًا يتراوح بين 7 و 8 ملايين يورو، من زعيم الهلال.

من جهة أخرى، كشفت الصحيفة عَنّْ “ترحيب” من قلب الهجوم الإيطالي أندريا بيلوتي ؛ للانتقال إلَّى الفريق الأزرق، هذا الصيف، بعد مغادرة تورين.

بالإضافة إلَّى بيدرو وبيلوتي، ألمح لاعب الوسط سعيد بن فهد إلَّى تعاقد الهلال مع الظهِيْر الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، بعد أن “هبط” فريقه الأهلي إلَّى الدرجة الأولى “الدوري الأصفر”.

إدارة الهلال تريد التعاقد مع ظهِيْر أيسر كبير بعد خفض رتبة ياسر الشهراني. من أجل خلق منافسة بينهما، فِيْ الفترة القادمة.

مفاوضات الهلال مع اللاعبين الثلاثة تبدو “سرية”. قبل كل شيء لأن وسائل الإعلام تحيط بالزعيم، والتي تم الترويج لها فِيْ الأيام الأخيرة ؛ أن يتعامل بن نافل هذا الصيف. سيكون محليًا فقط، تاركًا جميع الأجانب من فريق كرة القدم الأول.