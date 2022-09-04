عاجل| أول تعليق من مدرب الهلال على “غضب” سالم الدوسري

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه الفاتح (1-0)، فِيْ مباراة جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، فِيْ. الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

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تمكن الهلال من حصد نقاط من الفاتح، عبر النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْيتو، الذي رفع رصيد كتيبة رامون دياز فِيْ الدوري السعودي الروشن، ليحصد المركز 9 من 3 مباريات.

أول تعليق لمدرب الهلال على “غضب” سالم الدوسري

فِيْ الدقيقة 72، حل المدرب الأرجنتيني رامون دياز محل النجم سالم الدوسري، عَنّْدما تقدم الهلال بهدف نظيف على الفتح، إلا أنه واجه رضا (31 عاما) الذي بدا غاضبا جدا من هذا القرار. .

واستقدم رامون دياز مدرب الهلال النجم البرازيلي ميشال بدلا من سالم الدوسري.

عَنّْدما خرج الدوسري من مقاعد البدلاء فِيْ الهلال، ترك المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فِيْ جدال حاد، غضب سالم.

وفِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد بعد انتهاء مباراة الهلال والفتح علق مدرب الأرجنتين رامون دياز على غضب سالم الدوسري قائلاً “لا يحب أي لاعب أن يتم تبديله فِيْ أي مباراة وهذا أمر طبيعي وأحياناً يحدث فِيْ”. كرة القدم”.

وتابع بشأن تبديل سالم الدوسري “فضلت ميشال، أردت أن أمنحه فرصة المشاركة … هذه كرة القدم كلعبة جماعية، يحتاج فِيْها الفريق إلَّى كل اللاعبين”.

يشار إلَّى أن الهلال سيواجه فِيْ مباراته المقبلة الزمالك المصري، الجمعة المقبل، فِيْ المباراة التي توحدهم فِيْ العاصمة القطرية الدوحة، فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل.