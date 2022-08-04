عاجل| إيقاف جديد ضد حمد الله.. وتغييرات رئاسية وإدارية فِيْ الاتحاد

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة .. ستشهد تطورات خطيرة، فِيْ “عقوبات” النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، ونادي الاتحاد. فِيْ سياق مسألة الانتصار.

وأوقفت لجنة احتراف وشروط اللاعبين السعوديين حمدالله ومدير الاتحاد مشعل السعيد لمدة 4 أشهر، والرئيس التنفِيْذي حامد البلوي لمدة 6 أشهر، مع حرمان النادي من التعاقدات “لمدة تسجيل واحدة”.

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تأتي هذه الأحزان. عَنّْ اتهام الاتحاد وقادته بـ “التفاوض” مع النجم المغربي الكبير، خلال الفترة المحمية من عقده، مع قلعة العلمي.

* عقوبات جديدة على النقابة بحمد الله

لكن المحامي الرياضي أحمد الأمير أعلن عقوبات جديدة بحق قلعة العميد وعبد الرزاق حمدالله من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”.

وكشف الأمير فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن المادة 17 من اللوائح الدولية وأقسامها الفرعية C و D ؛ أنت تتحدث عَنّْ إنهاء العقد بدون سبب مشروع، فِيْ حالات “التحريض”.

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وأشار القانوني الرياضي إلَّى أنه أثناء اختبار التفاوض مع الحمد الله، خلال “فترة الحماية” دون موافقة النصر. تكون النقابة فِيْ وضع “المحرض”.

وأوضح أحمد الأمير أن الفِيْفا سيعلن فِيْ هذه الحالة عَنّْ إيقاف حمدالله، وحرمان نادي الاتحاد من العقود “لفترتي تسجيل”.

– فماذا سيحدث لنادي الاتحاد بهذه العقوبات

من جهته، ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل إلَّى تغييرات إدارية مهمة داخل نادي الاتحاد، بعد أزمة قضية الحمد الله.

وتحت عَنّْوان “خاص” كتب المراسل عبر حسابه الرسمي على “تويتر” “نادي سعودي يتفاوض مع رئيس تنفِيْذي ومدير كرة قدم”. فِيْ إشارة إلَّى “الاتحاد” بعد اعتقال مشعل السعيد وحامد البلوي.

الثنائي الأسطوري محمد نور وحمد المنتشري أقوى المرشحين لخلافة السعيد والبلوي فِيْ نادي الاتحاد.

ولم يتوقف المراسل عَنّْد هذا الحد، بل ألقى بمفاجأة كبيرة قائلاً “***** دبليو يجهز ملفه لترشيح النادي لرئاسة النادي، والرجل الثاني جاهز للتكليف”.

ورغم ربط البعض التغريدة الثانية بالنادي الأهلي إلا أن التوقعات تشير إلَّى احتمال رغبة أنمار الهِيْلي فِيْ ترك رئاسة الاتحاد وتصرف نائبه أحمد كعكي. ليحدث له.