عاجل| “إيقاف” حمد الله مجددا.. قرار مرتقب يهز الاتحاد والنصر

وينتظر النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم نادي الاتحاد القرار النهائي بشأن عقوبة “الإيقاف” بعد رفعها مؤقتا.

علق مركز التحكيم الرياضي مؤقتا عقوبة “إيقاف” الحمد الله. لحين صدور القرار النهائي فِيْ الشكوى المقدمة من مجلس إدارة نادي النصر.

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وهذا القرار … جاء بعد إعلان لجنة الاحتراف السعودية “تعليق” النجم المغربي الكبير لمدة 4 أشهر ؛ فِيْ إطار مفاوضاته مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده مع نادي النصر.

* قرار مرتقب بـ “وقف” الحمد الله

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، أن “الاتحاد” ستخسر استئناف “التحكيم” على الحكَمْ الصادر بحق الحمد الله.

واعتبر البدر فِيْ تصريحات متلفزة أن قرار وقف عقوبة العميد المعتدي مخالف للمبدأ. لأن أحد شروط رفع التعليق هُو إمكانية الفوز بالموارد.

وأضاف “الفوز بالاستئناف أساساً غير وارد بالنسبة لنادي الاتحاد، لأن مركز التحكيم الرياضي كان متأكداً من إدانة الحمد الله، وكانت هناك اعترافات رسمية بشأنه”.

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من جهة أخرى، ألمح الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي إلَّى إمكانية إصدار قرار يؤيد “اعتقال” عبد الرزاق حمدالله خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وطالب الرشيدي إعلام النصر وجمهُوره بإلغاء الحملة الشرسة ضد مركز التحكيم. لأن تعليق العقوبة “مؤقت فقط”، يمكن إيقاف اللاعب مرة أخرى، خلال اليومين المقبلين.