عاجل| استقالة وإيقاف نجم جديد فِيْ الاتحاد.. تسريب 3 قرارات تاريخية

وتعرض نادي الاتحاد للتهديد بـ “عقوبات” جديدة، خلال الساعات القليلة المقبلة، فِيْ مجموعة من القضايا “المتهمين” التي أثارت قلق الرأي العام السعودي.

وأعلنت اللجنة المهنية السعودية فِيْ وقت سابق، حرمان نادي الاتحاد من عقود “فترة تسجيل واحدة”. فِيْ سياق التفاوض مع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، خلال الفترة المحمية من عقده، مع النصر.

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إضافة إلَّى رفض العقود، أوقفت اللجنة الحمد الله والمدير النقابي مشعل السعيد “4 أشهر”، والرئيس التنفِيْذي للنادي حامد البلوي لـ “6 أشهر”.

لكن يبدو أن هذه العقوبات لن تكون الأخيرة بالنسبة لنادي الاتحاد ومديريه، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

* قضية عبد الرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل عَنّْ قرار طال انتظاره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” بحرمان العميد من عقود “فترتي تسجيل”.

هذا الرفض الجديد للالتزامات ؛ كَمْا سيتناول قضية الحمد الله. حيث ارتقى نادي النصر “العظمة” إلَّى المستوى الدولي. وبحسب المراسل عبر حسابه على “تويتر”.

قضية مهند الشنقيطي

من جهته، وتحت عَنّْوان “خاص”، كشف الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد، أن الجهات المختصة أنهت جلسات استماع جميع الأطراف فِيْ قضية النجم الشاب مهند الشنقيطي، ظهِيْر كرة القدم. قدم فريق نادي الاتحاد الإعلان الرسمي للقرارات، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وأشار الرشيد فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن الشنقيطي اعترف خلال جلسات المباراة بـ “تهربه” من معسكر المنتخب الأولمبي السعودي، فِيْ بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة. ؛ مدعيا الاصابة.

يتعرض الأجنحة الشابة وكبار المسؤولين فِيْ نادي الاتحاد للإيقاف ؛ من أجل “التلاعب” بالتقارير الطبية للاعب.

* استقالة حامد البلوي

وأخيراً، ألمح الإعلامي الرياضي عدنان جستينية إلَّى “احتمال” استقالة البلوي من منصب المدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد خلال الساعات القليلة المقبلة. هذا بعد 6 أشهر من التعليق.

وأكد جستينيا، فِيْ تصريحات متلفزة، أن البلوي يعاني من ضغوط ونفسية سيئة، بعد كثرة الحالات التي أدخل فِيْها اسمه.

واعتبر الصحفِيْ الرياضي أن حامد البلوي “إبعاده عَنّْ الساحة الرياضية”. سيكون مفِيْدًا جدًا له على المستوى الشخصي، وكذلك بالنسبة للاتحاد.