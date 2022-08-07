عاجل| الاتحاد ينتظر عقوبة جديدة بسبب الشنقيطي

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي الاتحاد تنتظر عقوبة جديدة من لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ إطار أزمة لاعب الفريق مهند الشنقيطي مع المنتخب الأولمبي.

وذكرت صحيفة الكاس أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا بلجنة المحترفِيْن بصدد إصدار عقوبات بحق لاعب الاتحاد مهند الشنقيطي والمدير التنفِيْذي حميد البلوي. نتيجة غياب اللاعب عَنّْ معسكر المنتخب الأولمبي السعودي قبل بطولة آسيا تحت 23 سنة.

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فاز المنتخب السعودي بكأس آسيا تحت 23 سنة (أوزبكستان 2022) لأول مرة فِيْ تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان، صاحبة الأرض، بهدفِيْن نظيفِيْن فِيْ النهائي (انظر التفاصيل).

وصرح مسؤولو نادي الاتحاد لإدارة الفريق بأن الشنقيطي مصاب ويحتاج إلَّى علاج، فِيْما نفى الطاقم الطبي للفريق إصابة اللاعب. وطالبت لجنة المحترفِيْن بتقارير رسمية من الاتحاد تشير إلَّى إصابة اللاعب، لكن التقارير لم تحفظ موقف اللاعب، حيث تبين أن التقرير غير صحيح.

وأجرت اللجنة المهنية تحقيقا مع اللاعب مهند الشنقيطي، حيث كشف عدم إصابته، إلَّى جانب تفاصيل أخرى خلال جلسة التحقيق.

شارك مهند الشنقيطي فِيْ مباراة ودية بين الاتحاد وأبها، بعدما رفض المشاركة مع المنتخب الأولمبي فِيْ كأس آسيا تحت 23 سنة بسبب الإصابة، مما أضعف موقف الاتحاد فِيْ أزمة اللاعب والتعليق المتوقع. .

أزمة جديدة للاتحاد

تمثل قضية الشنقيطي أزمة جديدة لنادي الاتحاد، إثر قرار اللجنة المهنية بحرمان النادي من التعاقدات خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بغرامة قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلَّى تعليق الإيقاف. اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر وغرامة 300 ألف ريال، مع إيقاف الرئيس التنفِيْذي حامد البلوي، لمدة 6 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال، وإيقاف المدير. مشعل السعيد لمدة 3 اشهر.

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