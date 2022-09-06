عاجل| “الانضباط” تعلن عَنّْ عقوبة قاسية ضد النصر.. قرار رسمي صادم

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبة رسمية بحق نادي النصر. فِيْ سياق مباراة الفريق الأولى لكرة القدم ضد التعاون.

خسر النصر بنتيجة 1-0 أمام نادي التعاون، فِيْ الجولة الثانية من مسابقة روشان الدوري السعودي للمحترفِيْن، للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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وبهذه النتيجة تراجع العلم إلَّى المركز التاسع فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 3 نقاط بعد جولتين.

* عقوبة رسمية ضد نادي النصر

وكشفت “الانضباط”، فِيْ بيان رسمي، عَنّْ التزام نادي النصر بدفع مبلغ 10 آلاف ريال، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وأوضحت اللجنة أن القرار اتخذ لأن جماهِيْر فريق كرة القدم الأول ألقوا 3 براميل من الماء باتجاه مضمار الاستاد دون إصابة أحد.

وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف. وفقًا للمادة 139 من لائحة الأخلاق والانضباط.