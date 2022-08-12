عاجل| “التحكيم” يسعد الهلال.. قرار عاجل فِيْ قضية النصر وكنو

قدم مركز التحكيم الرياضي لنادي الهلال مفاجأة سارة، فِيْ حالة النجم الدولي محمد كنو، قبل أن يغلق باب ميركاتو الصيف الحالي، نهاية الشهر الجاري.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”، ووقف محمد كنو “4 أشهر” بغرامة قدرها 27 مليون ريال. بسبب تجديد عقد اللاعب رغم انتقاله لنادي النصر.

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قدم مجلس إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل طعَنّْاً لدى مركز التحكيم الرياضي على قرارات “النزاع”. خاصة بعد رفض طلب “تدابير مؤقتة”.

* قرار “تحكيم” عاجل فِيْ قضية محمد كانو

وفِيْ هذا السياق، أعلنت “التحكيم”، فِيْ بيان رسمي عاجل، صدور الحكَمْ النهائي، فِيْ استئناف نادي الهلال، فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، بأن قبل أن يغلق باب السوق الصيفِيْ.

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وعَنّْ سبب التأخير فِيْ إصدار القرار، أكد المركز أن ناديي الهلال والنصر ما زالا يقدمان الأوراق والوثائق المتعلقة بالقضية حتى الآن.

وأشارت “التحكيم” إلَّى أنه تم منح عملاقين الرياض مهلة أخيرة لعرض هذه الأوراق والمستندات، ومن ثم سيعقد المركز جلسة استماع نهائية قبل إصدار القرار.