عاجل| التحكيم يهز الهلال بـ”أخطر قرارات 2022″.. وبن نافل يرد

يبدو أن المركز السعودي للتحكيم الرياضي اتخذ قراره النهائي، فِيْ استئناف مجلس إدارة نادي الهلال، ضد عقوبة حرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقد.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي قيد”. فِيْ إطار تجديد عقد لاعب الوسط محمد كنو رغم توقيع منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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وتقدم الزعيم باستئناف للمركز السعودي للتحكيم الرياضي لإلغاء الحظر نهائيا أو رفعه مؤقتا. من أجل تسجيل عروض جديدة، هذا الصيف.

* قرار مركز التحكيم الرياضي فِيْ استئناف الفوز.

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلاميان، سعود الصرامي وصالح الطريقي، عَنّْ “رفض” استئناف المركز السعودي للتحكيم الرياضي، نادي الهلال.

وأكد الصرامي والطريقي فِيْ تصريحات تلفزيونية أن الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم. ولن تسجل أي اتفاقيات جديدة هذا الصيف والشتاء القادم.

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من جهته، أكد الصحفِيْ القانوني والرياضي محمد الدويش، أن استئناف الهلال أمام مركز التحكيم لن يوقف العقوبة مؤقتًا حتى صدور الحكَمْ كَمْا يقول البعض.

من جانبه أوضح الإعلامي الرياضي سعد السبيعي أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تدرس تقديم طلب آخر بـ “الإجراءات المؤقتة” بعد رفض الطلب الأول. تعليق العقوبة مؤقتًا حتى القرار النهائي فِيْ القضية.

وأشار السبيعي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” إلَّى أن مركز التحكيم الرياضي فِيْ إجازة حاليا، وسيعود للعمل مرة أخرى فِيْ السابع عشر من يوليو الجاري.

يشار إلَّى أن صحيفة “الشبابية” كشفت فِيْ وقت سابق أن الهلال لن يوقع مع أي أجانب هذا الصيف، وسيوقع الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو، بصفته “المحترف الثامن”، بعد إتمام إعارته إلَّى الشباب. .