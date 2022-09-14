عاجل| الخليج يفاجئ الشارع السعودي.. هل يشكو حمد الله والاتحاد

وأشار علاء الهمل، رئيس نادي الخليج، إلَّى موقفه من تقديم شكوى إلَّى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد الاتحاد، فِيْ حال مشاركة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله فِيْ المباراة التي تجمع. بينهما معا، مساء غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله، جود سبورتس بجدة.

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الاتحاد يوجه الخليج إلَّى ملعب الجوهرة المشعة، ليواجهه فِيْ مباراة ضد بعضهم البعض فِيْ الجولة الرابعة من دوري “روشن” السعودي.

الخليج يفاجئ الشارع السعودي .. هل يشكو الحمد الله والاتحاد

أكد علاء الهمل رئيس نادي الخليج، فِيْ تصريحات لوسائل الإعلام وليد الفرج، فِيْ البرنامج التلفزيوني “أكشن مع وليد”، فجر الأربعاء، أنه لن يشكو من الاتحاد، إذا شارك المهاجم عبد الرزاق حمدالله فِيْ المباراة المرتقبة بين الاثنين.

فِيْ رأي رئيس الخليج، الأمور واضحة تمامًا بشأن تورط عبد الرزاق حمدالله “القانوني” مع الاتحاد، فلا يضيع الوقت.

وبحسب ما ورد قدم الرائد شكوى رسمية ضد تورط عبد الرزاق حمدالله مع الاتحاد، والتي تم قبولها ورفضها رسميًا من قبل لجنة الأخلاقيات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

يعتقد الرائد، مثل بعض الأندية فِيْ دوري روشان السعودي، أن هناك إجراء غير صحيح، دفع بالمركز السعودي للتحكيم الرياضي إلَّى تعليق عقوبة إيقاف عبدالرزاق حمدالله، فلا يصح له المشاركة مع آل. -رائد. الاتحاد.

ويأتي إيقاف عبد الرزاق حمدالله ضمن سلسلة عقوبات أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ سياق الخلاف القانوني مع النصر فِيْ القضية المعروفة إعلاميا بـ “التسجيلات الصوتية”.