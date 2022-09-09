عاجل| “الرباط الصليبي”.. تشخيص إصابة شراحيلي يرعب الاتحاد

كشف ثامر الشهراني المعالج الفِيْزيائي لإصابات العظام، عَنّْ التشخيص الأولي لأحمد شراحيلي مدافع الفريق الأول لنادي الاتحاد لكرة القدم.

خلال الشوط الأول من المباراة بين الرائد والاتحاد، تعرض مدافع الاتحاد أحمد شراحيلي لإصابة خطيرة، إثر تدخل عَنّْيف من لاعب الماجد ألكسندرو ميتريتا.

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– التواء الرباط الصليبي

وكتب الشهراني عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر تويتر “إصابة الشراحيلي مبنية على طريقة إصابة لاعب الرائد والتدخل من الخارج على الركبة، ومن المتوقع إصابة الرباط الأمامي والركبة الصليبية الوسطى”.

وأضاف “الأربطة الداخلية للكاحل بسبب التواء تنتظر الفحص الطبي النهائي وإن شاء الله سيكون الأمر بسيطا. ميل سلامة أحمد”.

وانتقل أحمد شراحيلي إلَّى الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الماضية من الشباب بعقد لمدة 3 سنوات.

شارك أحمد شراحيلي مع الاتحاد فِيْ أول جولتين من دوري روشان السعودي، حيث سجل هدفاً أمام العدالة، فِيْ مباراة الجولة الأولى التي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-0، كَمْا شارك فِيْ مباراة الذهاب. مباراة الاتحاد، فِيْ الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الخليج، الخميس المقبل، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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